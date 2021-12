Silber-Medaille beim EcoVadis Nachhaltigkeitsranking Die EDAG Group zählt zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen 02.12.2021. Nachhaltigkeit ist für den Entwicklungsdienstleister EDAG ein zentraler Anspruch seines wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns. Aus dieser Motivation heraus unterzieht sich die EDAG Group bereits seit 2019 einer jährlichen Zertifizierung durch das renommierte Institut EcoVadis. Das internationale Unternehmen bietet führende Lösungen für die Überwachung der Nachhaltigkeit in weltweiten Lieferketten an und hat im vergangenen Jahr über 75.000 nationale und internationale Unternehmen untersucht und bewertet.



In diesem Jahr wurde die EDAG Group auf Grund einer erneuten Verbesserung der Leistung mit der silbernen EcoVadis-Medaille ausgezeichnet. Mit diesem Ergebnis zählt das Unternehmen zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.



„Wir freuen uns, dass unser Engagement für nachhaltige Lösungen in unserem Unternehmen mit der Silbermedaille sichtbar honoriert wurde“, betont Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group. „In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Initiativen gestartet, die sich auf alle Aspekte der Nachhaltigkeit beziehen. Diese Auszeichnung ist daher Ansporn und Anspruch zugleich, das Thema Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens und unserer Entwicklungsprojekte für moderne Mobilitätskonzepte weiter zu forcieren. Denn ich bin überzeugt, dass Nachhaltigkeit nicht nur Wettbewerbsvorteile generiert, sondern gleichzeitig die Voraussetzung für die Existenzsicherung und die wirtschaftliche Entwicklung der Mobilitätsindustrie ist.“ Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Nachhaltige Fahrzeugentwicklung, Sichere Mobilität, Digitalisierung sowie Antriebs- und Speichertechnologien.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 650 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte EDAG weltweit 7.984 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden).



