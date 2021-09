Neuer Engineering-Hub für EDAG München Internationales Kundenevent zur Standorteröffnung am 8. September 2021 München, 08.09.2021 – Der weltweit größte unabhängige Entwicklungsdienstleister EDAG hat in München im Rahmen eines internationalen Kundenevents seinen neuen Standort am „Frankfurter Ring 77“ eröffnet. Nach einer zweijährigen Bauzeit wurde am 8. September ein innovativer, attraktiver und vernetzter Gebäudekomplex offiziell seiner Bestimmung übergeben, der ca. 600 EDAG Ingenieurinnen und Ingenieuren auf 9.000 qm Raum für fachübergreifendes und flexibles Arbeiten bietet. Die EDAG Group hat mit diesem Projekt in die Zukunft des Unternehmens investiert, jedoch vor allem in die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An dem Event nahmen hochrangige, nationale und internationale Kundinnen und Kunden teil und erhielten exklusive Einblicke in aktuelle Innovationen und Mobilitätslösungen der EDAG Group und in ihr zukunftsorientiertes „New Work Concept“.



„Der Transformationsprozess in der Automobilindustrie ist im vollen Gange. Die mobile Zukunft wird digitaler und vernetzter werden. Dies bedingt, dass wir als Entwickler immer schneller und agiler auf Veränderungen reagieren müssen“, betont Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group im Rahmen des Kundenevents.



Holger Merz, CFO der EDAG Group, ergänzt: „Aus dieser Motivation heraus haben wir für unsere Teams aus der Fahrzeug-, Produktionsanlagenentwicklung, E/E und Software & Digitalisierung auch die entsprechenden räumlichen Voraussetzungen für eine kreative, fachübergreifende und flexible Zusammenarbeit geschaffen. Eine „New Work“-Umgebung, die nicht nur zeitgemäß ist, sondern gleichermaßen den Wohlfühlfaktor und die Motivation steigert“.



In dem neuen Gebäude stehen auf drei Etagen überdachte Außenbereiche, Gemeinschaftsräume, eine großzügige Dachterrasse sowie zahlreiche Begegnungsflächen wie z.B. Ein- und Zwei-Personen „Think Tanks“ für spontane Abstimmungen oder konzentriertes, kreatives Arbeiten zur Verfügung. Es ist ein kommunikativer und individueller Ort entstanden, der über drei Innenhöfe viel Tageslicht in die Büros abgibt. Die neue Gestaltung kam nicht von ungefähr. Um möglichst mitarbeiterorientiert zu planen, hat die EDAG Group im Vorfeld ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren tatsächlichen Wünschen befragt und sie bei der finalen Ausgestaltung aktiv beteiligt.



Mit dem neuen Engineering-Hub konnte die EDAG Group, die bis dato in München neun verteilte Standorte unterhielt, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Standort zusammenführen. Das „New Work Concept“ des neuen Gebäudes gilt als Leuchtturmprojekt für die internationale EDAG Group.



Mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt München zu den weltweit größten Standorten im EDAG-Verbund.



„Die Investition am Standort München ist ein Zeichen für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der EDAG Group und zudem ein klares Bekenntnis zu unserem Standort und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der bayrischen Landeshauptstadt“, betont Cosimo de Carlo, CEO der EDAG Group. „München hat sich zu einem bedeutenden Zentrum für neue Technologien und Digitalisierung entwickelt, wie die Präsenz vieler digitaler Global Player und Start-Up Unternehmen zeigt – daher auch für uns ein absoluter „place to be“. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Nachhaltige Fahrzeugentwicklung, Sichere Mobilität, Digitalisierung sowie Antriebs- und Speichertechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 650 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte EDAG weltweit 7.984 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden).



