Neuer Standort für 140 EDAG-Testspezialisten in München: Spatenstich für EDAG Versuchszentrum EDAG beginnt mit dem Bau des neuen Versuchszentrums in München



Neues Gebäude soll im Mai 2022 fertiggestellt werden



CEO der EDAG Group Cosimo De Carlo: „Investition ist ein Zeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der EDAG Group“ München, 2. März 2021 – Die EDAG Group, einer der weltweit größten unabhängigen Entwicklungsdienstleister der Mobilitätsindustrie, wird in München am Standort „Waldmeisterstraße“ – in unmittelbarer Nähe zum Forschungs- und Innovationszentrum der BMW Group – seine umfassenden Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich Versuch und Erprobung in einem zukunftsorientierten Neubau bündeln. Mit dem Spatenstich am 26.2.2021 in der Waldmeisterstraße 80 fiel der Startschuss zu dem zukunftsweisenden Projekt, das von der Firma DIBAG in Zusammenarbeit mit dem Bauträger Max Bögl in den nächsten Monaten fertiggestellt werden wird. Im Mai 2022 werden dann 140 EDAG Versuchsspezialisten in die zwei neuen Gebäudekomplexe umziehen. Damit wird dann eine Versuchsfläche von 5.200 qm und ein modernes mehrstöckiges Bürogebäude mit einer Fläche von 1.400 qm zur Verfügung stehen. In diesem Zug wird das EDAG-Versuchsteam seinen alten Standort in der Weimarer Straße verlassen.



„Der neue Standort bietet uns optimale Arbeitsbedingungen auf durchgängigen Flächen im Versuchsbereich und erfüllt durch flexible Büros bestmöglich die Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert Stefan Alde, Vice President EDAG Versuch. „Darüber hinaus bietet uns der neue Standort die Möglichkeit, unser Portfolio im Bereich „Absicherung von EE-Komponenten“ deutlich zu erweitern und unser zukunftsweisendes Projekt „SMART Test Lab“ zu realisieren. Hierbei sollen den Kunden in Zukunft u.a. die Möglichkeit gegeben werden, Aufbau-, Begutachtungs- und Abnahmetermine durch Nutzung von Webcams und Live-Übertragung der Bilder online zu verfolgen oder den Status eines Prüfteiles online abfragen zu können.“



Bereits heute bietet EDAG ein 360-Grad-Angebot an Versuchs- und Prüfdienstleistungen in den Bereichen Umweltsimulation, Funktionsprüfung, Absicherung von Fahrzeug-Ex- und Interieur-Teilen über die Fahrzeugsicherheit bis zur Absicherung von EE-Komponenten für die Mobilitätsindustrie.



Mit über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt München zu den weltweit größten Standorten im EDAG-Verbund. „Mit dem neuen EDAG-Standort bieten wir unseren Kunden umfassende Vor-Ort-Kapazitäten im Bereich Versuch an – und das auf höchstem Niveau für die Anforderungen der neuen Fahrzeugkategorien und einem maximalen Digitalisierungsgrad in der Kommunikation mit unseren Kunden“, erläutert Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group. „Die Investition am Standort München ist ein Zeichen für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung der EDAG Group und zudem ein klares Bekenntnis zu unserem Standort in der bayerischen Landeshauptstadt.“



EDAG ist in der Automotive-Branche als eines der weltweit führenden Engineering-Dienstleistungsunternehmen fest etabliert. Bereits seit 1970 ist das Unternehmen in München präsent und hat dort in den vergangenen Jahrzehnten seine Kompetenzen und Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut. Auch für die nahe Zukunft setzt die EDAG Group auf Wachstum im Großraum München. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.

EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). FEYNSINN als Marke der EDAG Group optimiert IT-gestützte Prozesse.

Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien.



