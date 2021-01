Die Rücker Lypsa S.L. firmiert jetzt unter dem Namen EDAG Engineering Spain, S.L. Gebündelte Engineering Kompetenz für den lokalen spanischen und internationalen Markt Barcelona, 11. Januar 2020 – Die Rücker Lypsa S.L. mit Sitz in Barcelona firmiert seit Januar 2021 unter dem Namen „EDAG Engineering Spain, S.L.“. Mit der Umfirmierung dokumentiert das seit 2013 zur EDAG Group gehörende Tochterunternehmen weithin sichtbar die Zugehörigkeit zu dem weltweit größten unabhängigen Entwicklungsdienstleister.



Die spanische Tochtergesellschaft mit Sitz in Barcelona zählt mit insgesamt über 500 Mitarbeitern zu den größten Auslandsdependancen der EDAG Group. Neben den klassischen Konstruktions- und Simulationsdienstleistungen verfügt der Standort über das größte Styling Center der EDAG Group mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Leistungsangebot im Fahrzeugdesign umfasst die Gestaltung des Exterieurs, des Interieurs, über das „Color & Trim“ bis zum „User Interface Design“, der Visualisierung und Simulation neuer HMI Konzepte sowie die Herstellung von Designmodellen und Showcars.



Das spanische EDAG Team um die Geschäftsführer Barbara Kersten und Michele D´Alessandro bietet zudem umfassende Engineering-Dienstleistungen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Fahrzeug-Elektrik/Elektronik, autonomes Fahren, Konnektivität & User Experience, Mobility & Cloud Services, sowie Prozess- und Produktdatenmanagement an.



„Unsere sichtbare Zugehörigkeit zur EDAG Group als weltweit größten unabhängigen Engineering-Dienstleister der Mobilitätsindustrie eröffnet uns und unseren Kunden weitere Synergien und Perspektiven. Durch die globale Orientierung der EDAG Group erreicht unser Standort in Barcelona auch international eine große Präsenz und erhält weiterhin Zugang zu zukunftsweisenden Entwicklungsprojekten für bestehende und neue Kunden“, betont Barbara Kersten, Geschäftsführerin EDAG Spanien. „Die kundennahe Betreuung von Projekten für die spanische Mobilitätsindustrie bleibt darüber hinaus selbstverständlich weiterhin in unserem Fokus.“ Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG