Hoher Besuch beim EDAG Tech Summit 2020 Prof. Dr. Kristina Sinemus, hessische Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, informiert sich via Live-Stream über den KI-Prototypen des EDAG CityBot Fulda-Wiesbaden, 9.11.2020 - Die EDAG Group präsentiert im Rahmen des EDAG Tech Summits 2020 mit dem KI Prototypen die technische Weiterentwicklung des EDAG CityBots und unterstreicht damit die technische Machbarkeit ihres auf der IAA 2019 vorgestellten Mobilitätskonzepts. Die hessische Staatsministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Prof. Dr. Kristina Sinemus, nahm via Live-Stream am 5. November 2020 an der einstündigen Präsentation des KI-Prototypen des EDAG CityBots teil.



Der in den letzten 10 Monaten entwickelte fahrbare Prototyp zeigt das Potential der CityBots anschaulich am Anwendungsfall der Abfallbeseitigung auf. Dank künstlicher Intelligenz und „Machine Learning“ haben EDAG-Experten eine Objekterkennung entwickelt, um Abfall wie Papierknäuel, Getränkedosen oder Flaschen zu identifizieren, mittels eines Roboterarms gezielt zu greifen und letztlich sortengerecht zu entsorgen. Damit ist der CityBot keine Science-Fiction, schon bald können die Roboterfahrzeuge zum Stadtbild urbaner Lebensräume gehören und durch ihre Effizienz zahlreiche unterschiedliche Fahrzeuge ersetzen und umfassende Aufgaben im Personen- und Warentransport bis hin zu kommunalen Arbeiten im Stadtgebiet übernehmen. Dem Ziel, Verkehr und Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig mehr Mobilität und Lebensqualität zu gewährleisten, kommen wir damit dank der Ingenieurleistung und dem Pioniergeist der EDAG Group ein gutes Stück näher.



„In der aktuellen Zeit erleben wir, wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur und gute digitale Lösungen für jeden Einzelnen von uns sind. Der technologische Wandel ist eine Chance für unseren Standort, für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie Wissenschaft und Forschung. Wir wollen einen spürbaren Nutzen der Digitalisierung für die Menschen und werden den digitalen Wandel in Hessen aktiv und mit klarem Willen zur Gestaltung zum Erfolg führen“, erklärte Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus im Rahmen des EDAG Tech Summits.



Das CityBot Konzept ist gerade bei Städten und Kommunen auf eine äußerst positive Resonanz gestoßen und zeigt, dass auch die Politik nach neuen Wegen sucht, um die Verkehrsproblematik – gerade in Großstädten – nachhaltig und zukunftsorientiert zu lösen. So hat das spanische Verkehrsministerium bereits im Sommer eine Kooperation zur Weiterentwicklung des Konzepts angeregt und Testflächen in ausgewählten spanischen Großflächen für ein „Living Laboratory“ in Aussicht gestellt.



Auch Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, zeigte sich bei seiner Teilnahme am EDAG Tech Summit am 16. Oktober 2020 von dem KI Prototypen beeindruckt und kündigte an, das CityBot Konzept durch das Bundesverkehrsministerium weiter prüfen zu lassen.



„Der KI Prototyp des EDAG CityBots ist für die EDAG Group ein sichtbares Statement für unseren Anspruch des 360 Grad Engineerings. Gleichzeitig steht er für unsere Überzeugung, dass Digitalisierung eine große Chance für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Mobilität darstellt“, unterstreicht Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien.



