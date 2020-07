Der EDAG Standort Ingolstadt wird zum ganzheitlichen Entwicklungszentrum und zu einem Software- und Digitalisierungs-Hub EDAG Standort in der Robert-Bosch-Straße in Ingolstadt wird auf über 18.500 qm Büro- und Hallenflächen erweitert EDAG erweitert sein Entwicklungszentrum in Ingolstadt



CEO der EDAG Group Cosimo De Carlo: „Wir entwickeln den Standort Ingolstadt zu einem einmaligen Hub und Think-Tank der EDAG Group für Software und Digitalisierung“



CFO der EDAG Group Holger Merz: „Unser Bekenntnis zum Standort Ingolstadt ist ein deutliches Ausrufezeichen für unsere kontinuierliche Weiterentwicklung“ 28.07.2020 – Der weltweit größte unabhängige Partner für 360 Grad Engineering in der Mobilitätsindustrie EDAG wird seine Flächen am Standort Ingolstadt in der Robert-Bosch-Straße massiv erweitern und zu einem weiteren ganzheitlichen EDAG Engineering-Zentrum ausbauen. Neben dem umfassenden Angebot in der Fahrzeug- und Produktionsanlagenentwicklung wird in Ingolstadt zudem einer der größten Hubs für Software und Digitalisierung innerhalb der EDAG Group entstehen. Damit reagiert das Unternehmen auf die stetig steigende Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen für die Mobilitätsindustrie. Der EDAG Erweiterungsbau in der Robert-Bosch-Straße soll Ende des Jahres 2022 abgeschlossen werden und dann über eine Gesamtfläche von über 18.500 qm Büro-, Versuchs- und Lagerflächen verfügen. Damit führt das Unternehmen mehrere seiner Standorte in Ingolstadt, Gaimersheim und Eitensheim zusammen und bietet Platz für über 850 hochinnovative und zukunftssichere Arbeitsplätze.



„Der neue Standort in Ingolstadt wird unseren Anspruch des 360 Grad Engineering in bestmöglicher Weise erfüllen. Dabei wird bis Ende 2022 hier in Ingolstadt ein einmaliger Hub und Think-Tank für zukunftsweisende Dienstleistungen rund um die Themen Software und Digitalisierung entstehen“, unterstreicht Cosimo De Carlo, CEO der EDAG Group.



Die EDAG Group ist bereits heute als einer der führenden Anbieter für ganzheitliche Engineering-Lösungen und Innovationstreiber zukunftsweisender Mobilitätskonzepte wie z.B. dem EDAG CityBot etabliert. Wie kaum ein zweites Unternehmen in der Mobilitätsbranche besticht die EDAG Group mit einer umfassenden Expertise und Erfahrung für die integrierte Entwicklung von Produkt, Produktion und digitalen Lösungen aus einer Hand.



„Unser Bekenntnis zum Standort Ingolstadt ist ein deutliches Ausrufezeichen für die kontinuierliche Weiterentwicklung der EDAG Group und den eigenen Anspruch, unsere führende Position in der Automobilindustrie weiter zu festigen”, erläutert Holger Merz, CFO der EDAG Group.



Bereits seit 1977 ist das Unternehmen in Ingolstadt präsent und hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Kompetenzen und Kapazitäten kontinuierlich ausgebaut. Der Standort des geplanten Neubaus im Gewerbegebiet Ingolstadt Süd bietet zudem eine räumliche Nähe zum aktuell neu entstehenden INCampus, einem Joint Venture von Audi und der Stadt Ingolstadt. An diesem Standort will die Audi AG mit ihren Partnern die Entwicklungsarbeit für Zukunftsprojekte durchführen. Zudem ist Ingolstadt eine der ersten 5G Modellregionen, die ab nächstem Jahr aufgebaut werden. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen).

Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 781 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 33,0 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte EDAG weltweit 8.488 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden).



