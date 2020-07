EDAG Group startet Engineering Geschäft in der Türkei Eröffnung des neuen EDAG Standorts in Bilisim Vadisi (Gebze/Koaceli)



Erstes Entwicklungsprojekt des neuen Standorts mit TOGG (Turkey´s Automobile Initiative Group)

13.07.2020 – Die EDAG Group, das weltweit größte unabhängige Engineering Unternehmen, hat ihren ersten Standort in der Türkei eröffnet. Mit dem Start des Engineering Centers in Bilisim Vadisi (Gebze/Koaceli) weitet die EDAG Group ihre internationale Präsenz auf über 60 Standorte aus. Die EDAG Group arbeitet bereits seit dem letztem Jahr mit einem internationalen Experten-Team erfolgreich als verantwortlicher Engineering-Partner für die Fa. TOGG an der Gesamtentwicklung des ersten batterieelektrischen Fahrzeugs aus der Türkei. Mit ihrem 600 qm großen Büro in Bilisim Vadisi bietet EDAG nun auch eine Vor-Ort-Unterstützung für seine türkischen Kunden.



“Unsere im Mai 2019 mit TOGG gestartete Zusammenarbeit als Engineering-Partner gestaltete sich von Beginn an erfolgreich. Diese Partnerschaft hatte einen Punkt erreicht, an dem es aus unserer Sicht notwendig war, ein Büro in der Türkei zu eröffnen. Wir freuen uns, dass TOGG einen wichtigen Beitrag für die E-Mobilität in der Türkei und Europa leisten wird”, betonte EDAG CEO Cosimo De Carlo.



“Die Zusammenarbeit mit TOGG hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass die Türkei zukünftig eine wachsende Rolle im Automotive Markt spielen wird. Daher haben wir entschieden, unsere Kompetenzen im 360 Grad Engineering für Fahrzeuge nun auch der türkischen Automobilindustrie anzubieten”, ergänzt Harald Keller, COO der EDAG Group. “Durch die Ausweitung unseres internationalen Netzwerks für bestehende und zukünftige Kunden in der Türkei, stärken wir zudem unsere Position als global agierender Experte der Mobilitätsindustrie”.



Mertcan Kaptanoglu, der über eine langjährige Berufserfahrung im Autotomotive Engineering verfügt, wird die Leitung des neuen Standorts im IT Valley übernehmen. Er wird in naher Zukunft ein 30-köpfiges Entwicklungsteam aufbauen. Die EDAG Group plant ihre Aktivitäten in der Türkei stetig auszubauen.



“Als wir mit TOGG gestartet sind, hatten wir bereits den Anspruch eine Partnerschaft mit den “Besten der Besten” einzugehen: im Inland, wenn möglich und wenn nicht, im Ausland. Die Tatsache, dass die EDAG Group, ein internationals Engineering-Unternehmen mit einem Netzwerk von weltweit über 60 Standorten, entschieden hat, sich im IT Valley in der Türkei anzusiedeln, wertet die Partnerschaft mit TOGG auf. Für mich ist dies ein wichtiger Schritt, um unser übergeordnetes Ziel zu erreichen: ein Mobilitäts-Ökosystem zu kreieren”, stellte TOGG CEO Gürcan Karakas im Rahmen der EDAG Büroeröffnung in der Türkei fest. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 781 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 33,0 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte EDAG weltweit 8.488 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden).

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen