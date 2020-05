Hessisches Innenministerium bestellt 100.000 Atemmasken „mask4all“ EDAG Engineering GmbH und ihr Projektpartner Göttlicher GmbH & Co. KG (Schlitz) beliefern das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit der von EDAG eigenentwickelten Atemmaske „mask4all“ Fulda, 12.05.2020 – Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat die EDAG Engineering GmbH mit der Produktion und Lieferung von 100.000 der eigenentwickelten Atemmasken „mask4all“ beauftragt. Der Großauftrag wird von der EDAG Group gemeinsam mit ihrem Projektpartner Göttlicher GmbH und Co. KG (Schlitz) hergestellt, konfektioniert und ausgeliefert. Die Lieferungen finden in Teilmengen statt und werden bis zum 22. Mai abgeschlossen sein.



Die Atemmaske „mask4all“ ist eine Eigenentwicklung des Engineering Dienstleisters EDAG, der damit einen pragmatischen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten möchte. Aus den im Set enthaltenen wiederverwendbaren Vliesen oder auch aus haushaltsüblichen Stoffen können ohne Nähen Atemmasken montiert und durch eine einfache Clips-Verbindung gebaut werden, die zur COVID-19-Eindämmung beitragen werden. Die Atemmasken sind zur Selbstmontage für gewerbliche Kunden, kommunale Einrichtungen und Privatpersonen gedacht, um die angespannte Versorgungslage zu entlasten.



Die „mask4all“ wurde Ende März 2020 von EDAG Ingenieuren entwickelt und zunächst den über 8.300 Mitarbeitern des weltweit tätigen Engineering-Unternehmens zur Verfügung gestellt. Um neben der Belegschaft auch weiteren Abnehmern den Zugang zur „mask4all“ zu ermöglichen, sind im April entsprechende Kooperationsvereinbarungen mit den Unternehmen Göttlicher GmbH & Co. KG und Möller Medical GmbH geschlossen worden. Diese stellen seit Mitte April im Spritzgussverfahren die „mask4all“ in großen Stückzahlen her und vertreiben sie über ihre Verkaufskanäle und ihre Partnerunternehmen. Über EDAG



EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit, Cyber Security sowie neue Produktionstechnologien.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 781 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 33,0 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte EDAG weltweit 8.488 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden).



