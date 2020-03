Aus der BFFT aeromotive GmbH wird die EDAG aeromotive GmbH Kontinuität und neue Synergien Gaimersheim, 11.03.2020 – Die BFFT aeromotive GmbH mit Sitz in Gaimersheim firmiert seit dem 2. März 2020 unter dem Namen „EDAG aeromotive GmbH“. Das Unternehmen mit Standorten in Ingolstadt, Gaimersheim, Manching und Friedrichshafen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit größten unabhängigen Entwicklungsdienstleisters EDAG Engineering GmbH. Mit der Umfirmierung dokumentiert das 2013 gegründete Unternehmen weithin sichtbar die Zugehörigkeit zur EDAG Group.



Das Unternehmen unterstützt seine Kunden aus der Luftfahrtindustrie und der Wehrtechnik in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Validierung von Systemumgebungen für Prüf-, Analyse- und Auswerteanwendungen. „Unsere Stärke ist der Transfer der Technologien und Kompetenzen der Fahrzeugtechnik in die Luftfahrtbranche. Unsere Zugehörigkeit zur EDAG Group als weltweit größtem unabhängigen Engineering-Dienstleister in der Fahrzeug- und Produktionsanlagenentwicklung eröffnet uns und unseren Kunden weitere Synergien sowie den Zugang zum weltweiten EDAG Netzwerk und seiner ganzheitlichen Engineering-Expertise in der Fahrzeug- und Produktionsanlagenentwicklung“, unterstreicht Ralf Rudolf, Geschäftsführer der EDAG Aeromotive GmbH. „Unsere Kompetenzen ergänzen sich in idealer Weise und bieten optimale Voraussetzungen zur Weiterentwicklung und Internationalisierung unseres Geschäfts-modells.“ Über EDAG



EDAG (www.edag.com) ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von rund 60 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt.



EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electric Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung und integrale Sicherheit.



Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 792 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 47,6 Millionen Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte EDAG weltweit 8.641 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden). Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen