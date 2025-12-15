STAHL CraneSystems liefert Kettenzug ST für die Modernisierung eines Schwenkkrans zur Wartung komplexer Absauganlagen Künzelsau, 15. Dezember 2025 - STAHL CraneSystems, ein Unternehmen der Columbus McKinnon Corporation (CMCO), und Bramley Engineering, ein in Großbritannien ansässiger Kranhersteller, haben sich zusammengeschlossen, um eine sichere maßgeschneiderte Hebelösung mit höherer Tragfähigkeit für die anspruchsvolle Wartung von Ascheabsauganlagen in der Greatmoor-Anlage von FCC-Recycling in Buckinghamshire (UK) bereitzustellen.



Das Herzstück des Projekts ist ein Kettenzug ST von STAHL CraneSystems, der in die verstärkte Stahlkonstruktion mit dem neu entwickelten Schwenkkran integriert wurde. Das modernisierte System verändert nun die Art und Weise, wie FCC die Wartung von Ascheabsauganlagen in einem beengten und komplexen Raum durchführt.



Durch den Ersatz des veralteten, manuell bedienbaren Krans entstand ein zukunftsfähiges, strukturell validiertes System mit motorischer Schwenksteuerung. Die Lösung bietet sichere und effiziente Hebeleistungen mit einer Tragfähigkeit bis 1.500 kg. Sie ermöglicht eine größere Reichweite und Lastkapazität bei der Wartung des Absaugers. Zudem reduziert sie den manuellen Aufwand und erhöht die Sicherheit für Wartungsteams. Die neue Schwenkkrananlage integriert sich in die bestehende Gebäudestruktur und erfüllt nun alle rechtlichen Anforderungen.



Lasten und Reichweiten an der Absauganlage erhöhen



Ein Absauger für Asche aus den Müllverbrennungsprozessen muss regelmäßig gewartet werden. Dabei werden schwere Komponenten zur Inspektion und Reparatur ausgebaut und neu positioniert. Der ursprüngliche Schwenkkran mit manueller Handhabung hatte jedoch nur eine relativ geringe Tragfähigkeit und eine kurze Reichweite. Er war aufgrund seines Alters nicht mehr für die steigenden Anforderungen der anspruchsvollen Wartungsarbeiten in der komplexen und beengten Umgebung geeignet. Auch die ordnungsgemäße mechanische Handhabung wurde immer schwieriger, weshalb zunehmend manuelle Hebevorgänge und improvisierte Workarounds stattfanden. Das wiederum war nicht effizient und entsprach nicht den üblichen Sicherheitsanforderungen.



Aus diesen Gründen wurde Bramley Engineering mit der Entwicklung einer modernen Hebelösung beauftragt, die rund um den Ascheabsauger Lasten bis zu 1.500 kg sicher handhaben kann. Das Unternehmen arbeitet eng mit Kunden zusammen, um sichere, funktionale und langlebige Kranlösungen zu entwickeln  ganz gleich, ob es sich um schwere Lasten, enge Räume oder speziellere Anwendungen handelt.



Bewährter Kettenzug aus dem Baukasten



Damit die erforderliche Leistung und Zuverlässigkeit bei den FCC-Absauganlagen sichergestellt werden konnten, wählte Bramley Engineering als zentrale Hebekomponente einen Kettenzug aus dem ST-Programm von STAHL CraneSystems. Dieser Kettenzug basiert auf einem Baukastensystem, das viele Baugruppen-Kombinationen für individuelle Lösungen ermöglicht. Kranbauer schätzen die robusten ST-Elektrokettenzüge, denn sie sind leistungsstark, zuverlässig und anspruchslos, was Wartung und Energieverbrauch angeht.



Bramley Engineering führte zunächst einen umfassenden 3D-Scan des Installationsbereichs durch, bei dem der Ascheabsauger, die Laufstege und die vorhandene Stahlkonstruktion erfasst wurden. Das ermöglichte vor Beginn der Fertigung eine detaillierte 3D-Modellierung der Krangeometrie, Freiraumprüfungen und Berechnungen zur strukturellen Festigkeit. Die nachfolgenden Analysen bestätigten, dass die ursprüngliche Konstruktion den neuen Kran unter Volllast nicht tragen konnte.



Stahlstützkonstruktion mit struktureller Verstärkung



Zur Lösung des Problems entwarf und installierte Bramley eine speziell für den Standort entwickelte Stahlstützkonstruktion mit struktureller Verstärkung zur Aufnahme des Auslegerkrans mit einer Tragfähigkeit von 1.500 kg. Innerhalb dieses Rahmens wurde ein optimal passender Kettenzug aus dem ST-Programm von STAHL CraneSystems gewählt. Dabei kam es auf eine zuverlässige Leistung bei wiederholten Wartungslasten und eine präzise Hebefunktion in der Nähe von komplexen Prozessanlagen an.



Der Kran ist mit einem motorisierten Schwenksystem und einer Funksteuerung kompatibel. Das war ein entscheidender Punkt, da ein manuelles Schwenken aufgrund des begrenzten Platzes um den Ascheabzug herum nicht praktikabel ist. Der Bediener soll den Ausleger sicher und präzise von einem übersichtlichen Standort aus positionieren können, fernab von beengten Bereichen.



Endschalter sorgen für die genaue Einhaltung des sicheren Schwenkbereichs. Ein sog. Überlaufschutz verhindert, dass der Ausleger mit seinem komplexen Umfeld kollidieren kann. Die übersichtliche Verlegung von Kabeln, Steuerungen und Steuergeräten erleichtert die Wartung. FCC verfügt nun über eine langfristige, sichere und normenkonforme Hebelösung, die nahtlos in die anspruchsvollen Wartungsabläufe integriert ist.



Über Columbus McKinnon



Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Hebe- und intelligenten Bewegungssteuerungstechnologie. Unter einem Dach vereint es drei Business-Plattformen: Lifting Solutions (Hebezeuge und Kransysteme), Lifting Distribution (Standardhebezeuge, Hydraulik, Lastaufnahmemittel), Linear Motion Solutions (Hubsäulen, Hubsysteme und Winden) sowie Conveyance Solutions (Fördersysteme und Förderbänder). CMCO ist eine globale Organisation mit Hauptsitz in Buffalo, New York. Die globale Präsenz umfasst Büros und Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. CMCO-Produkte sind in über 50 Länder im Einsatz. 3000 Mitarbeiter weltweit erwirtschaften einen Umsatz von über 1 Mrd. US-Dollar (2024). Das innovative Produktportfolio hochwertiger Marken wie STAHL CraneSystems, Yale, Pfaff-silberblau, Dorner und montratec geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein, indem die Sicherheit in den Unternehmen erhöht und deren Wachstum und Effizienz gefördert werden. www.cmco.com



Über STAHL CraneSystems



Die Marke STAHL CraneSystems steht für zuverlässige und sichere Hebezeuge und Krankomponenten als auch methodische Engineering-Lösungen. Die Produkte werden in Standard-, Sonder- und explosionsgeschützten Brückenkranen oder Hebeanlagen in Branchen, wie Automotive, Öl und Gas, Kraftwerkbau, chemische Industrie, Verkehr und Logistik, Stahl- und Betonindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. www.cmco.com/de/stahlcranes



Über Bramley Engineering



Bramley Engineering ist ein in Großbritannien ansässiger Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Installation maßgeschneiderter Hebe- und Förderlösungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Kransysteme für Branchen, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und präzises Materialhandling von entscheidender Bedeutung sind. Mit einem starken Fokus auf technische Qualität liefert Bramley Engineering kundenorientierte Lösungen für anspruchsvolle Standorte und hohe betriebliche Anforderungen. www.bramleyengineering.co.uk

