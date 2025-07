STAHL CraneSystems bringt vielseitige Seilzug-Serie SXF für universelle Hebeanwendungen auf den Markt Die kompakten und robusten Seilzüge SXF sind eine effiziente und zuverlässige Hebelösung mit präziser Steuerung für alle gängigen Lastentransporte Künzelsau, 23. Juli 2025 STAHL CraneSystems, ein Unternehmen der Columbus McKinnon Corporation (CMCO) und Spezialist für Hebezeuge sowie Krankomponenten, bringt mit der neuen SXF-Serie eine vielseitige Seilzug-Produktreihe für Traglasten von 2.000 kg bis 10.000 kg auf den Markt. Die neue Serie mit robuster Technik, präziser Steuerung und leistungsfähigen Sicherheitsfunktionen für das besonders sanfte Bewegen von Lasten in Höhen bis 12 m überzeugt sowohl Kranhersteller und Anlagenbauer als auch Anwender, etwa in der Instandhaltung, Produktion und Logistik.



Einfache Installation und Inbetriebnahme



Anwender in unterschiedlichsten Branchen, die Hebezeuge zum horizontalen und vertikalen Bewegen von Lasten bei alltäglichen Transportaufgaben einsetzen, erwarten von Seilzügen vor allem Einfachheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Genau dafür wurde die SXF-Serie konzipiert. Der kompakte Seilzug SXF mit geringem Eigengewicht ist zuverlässig und nahezu wartungsfrei. Sein schlankes Rahmendesign vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme erheblich. Spezielles Fachwissen ist nicht erforderlich, der Schulungsaufwand ist gering. Die optimierte Durchtriebswelle mit verstellbarem Flanschbereich erleichtert die Justage vor Ort und bietet Möglichkeiten für spätere Modifikationen.



Einträger-Brückenkrane mit SXF-Seilzügen bewegen auch in kleinen Produktionshallen und beengten Lagerbereichen schwere Bauteile und Komponenten mit Hubgeschwindigkeiten bis 3 m/min bei Volllast. Die Tragfähigkeit des SXF 5 deckt Einsatzbereiche bis 10.000 kg ab, beim SXF 4 sind es bis zu 5.000 kg. Die neue SXF-Serie vereint leistungsstarke und dynamische Hebetechnik mit höchster Sicherheit. Sie arbeitet schnell, wenn es die Situation erlaubt, und langsam, wenn Präzision gefragt ist.



Dynamic Lift System bringt Eleganz in die Bewegung



Das sogenannte Dynamic Lift System (DLS) mit Ultra-Lift-Funktion passt sich automatisch dem tatsächlichen Lastgewicht an und erreicht bei Teillasten Hubgeschwindigkeiten bis 9 m/min (Typ SXF 4). Das ist etwa 60 % bis 80 % mehr als beim konventionellen Industrie-Standard. Mit der integrierten Ultra-Lift-Funktion kann der Bediener sogar das Dreifache der nominellen Teillast-Hubgeschwindigkeit erreichen das sorgt für zusätzliche Effizienz. Die Steuerung des Seilzugs gewährleistet ein sanftes Anfahr- und Bremsverhalten und unterstützt den Bediener bei der Kontrolle der Lastbewegung.



Ein Frequenzumrichter von Magnetek, dem Schwesterunternehmen von STAHL CraneSystems innerhalb der der CMCO-Gruppe, übernimmt die stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Die feinfühlige Steuerung erhöht die Positioniergenauigkeit, wodurch das Handling der Lasten ruhiger und genauer erfolgen kann. Zudem spart die Geschwindigkeitsanpassung Energie, senkt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Komponenten.



Effizienz mit einem hohen Maß an Sicherheit



Der Seilzug SXF bietet eine Reihe intelligenter Sicherheitsfunktionen, die den Verschleiß verringern und die Einsatzvielfalt erhöhen. Dazu zählen eine optimierte Seilführung mit integriertem Fingerschutz an den Umlenkrollen der Hakenflasche sowie ein sich kontinuierlich anpassendes Sicherheitsbremssystem. Für zusätzliche Sicherheit sorgt der Multicontroller SMC 4. Er überwacht permanent wichtige technische Betriebsdaten und ermittelt unter anderem automatisch das daraus resultierende Lastkollektiv. Die Kommunikation erfolgt über eine serielle Modbus-Schnittstelle.



Die kontinuierliche Überwachung der Last wird in Performance Level PL d ausgeführt und bietet somit die sichere Anwendung in verschiedensten Einsatzbereichen. Mit seiner automatischen Lastkontrolle (ALC+) vermeidet der Controller Lastspitzen beim Anheben schwerer Gewichte, bei einer Überlast (mit präziser Lasterfassung am Seilfestpunkt) folgt umgehend eine sichere Abschaltung.



Komplette Kranlösung als CraneKit mit SXF verfügbar



Der SXF ist mit Magnetek-Funksteuerungen in Drucktasten-Ausführung erhältlich entweder als einzelner Seilzug oder als Bestandteil eines maßgeschneiderten CraneKits für den Plug-and-Play-Aufbau von Hänge- und Brückenkranen sowie Einschienenbahnen.



Eine SXF-Version mit 2-Stufen-Geschwindigkeitsregelung ist in Vorbereitung und soll im 4. Quartal 2025 auf den Markt kommen.



Weiterführende Informationen zu den SXF-Seilzug-Serien sind hier verfügbar: www.cmco.com/sxf-de

Über Columbus McKinnon



Die Columbus McKinnon Corporation (CMCO) blickt auf eine über 150-jährige Geschichte zurück. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Hebe- und intelligenten Bewegungssteuerungstechnologie. Es vereint vier Business-Plattformen unter einem Dach: Lifting Solutions (Hebezeuge und Kransysteme), Lifting Distribution (Standardhebezeuge, Hydraulik, Lastaufnahmemittel), Linear Motion Solutions (Hubsäulen, Hubsysteme und Winden) sowie Conveyance Solutions (Fördersysteme und Förderbänder). CMCO ist eine globale Organisation mit Hauptsitz in Buffalo, New York. Die globale Präsenz umfasst Büros und Produktionsstätten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien. CMCO-Produkte sind in über 50 Länder im Einsatz. 3000 Mitarbeiter weltweit erwirtschaften einen Umsatz von über 1 Mrd. US-Dollar (2024). Das innovative Produktportfolio hochwertiger Marken wie STAHL CraneSystems, Yale, Pfaff-silberblau, Dorner und montratec geht auf die Bedürfnisse der Kunden ein, indem die Sicherheit in den Unternehmen erhöht und deren Wachstum und Effizienz gefördert werden. www.cmco.com



Über STAHL CraneSystems



Die Marke STAHL CraneSystems steht für zuverlässige und sichere Hebezeuge sowie Krankomponenten als auch methodische Engineering-Lösungen. Die Produkte werden in Standard-, Sonder- und explosionsgeschützten Brückenkranen oder Hebeanlagen in Branchen, wie Automotive, Öl und Gas, Kraftwerkbau, chemische Industrie, Verkehr und Logistik, Stahl- und Betonindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. www.cmco.com/de/stahlcranes



