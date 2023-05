Vom Lizenz- zum Exklusivmodell: BASELABS erlaubt IP-Erwerb der Software für automatisches Fahren in ASIL-D Chemnitz (Deutschland), 30. Mai 2023 - BASELABS, der Spezialist für Sensordatenfusion, bietet ab sofort den Kauf seines kompletten Software-IPs im Bereich der Umfeldwahrnehmung für automatisches Fahren in ASIL-D an. Den Käufern des IP wird – im Gegensatz zum bisherigen Lizenzmodell – die uneingeschränkte Nutzung der Software ermöglicht. Die hohe Reife der BASELABS-Technologien ermöglicht die Nutzung in sicherheitskritischen Anwendungen für hochautomatisierte Systeme wie L4-Fahrzeuge, ebenso wie in Hochvolumen-Fahrerassistenzanwendungen (ADAS). Der Kauf der Technologien kann exklusiv oder teilexklusiv erfolgen. Interessierte Unternehmen können sich direkt bei BASELABS unter ip@baselabs.de für den Verkaufsprozess registrieren.



Das Angebot von BASELABS beinhaltet zum einen mit dem BASELABS Dynamic Grid die neueste Low-Level-Sensorfusionstechnologie in serientauglicher Form, welche besonders für hochaufgelöste Sensoren und komplexe Fahrumgebungen geeignet ist. Weiterhin kann mit BASELABS Create Embedded eine über viele Jahre für den Embedded-Einsatz optimierte Bibliothek speziell für NCAP-Funktionen erworben werden. Beide Angebote beinhalten eine vollständige Entwicklungs- und Validierungsinfrastruktur sowie alle für die Seriennutzung erforderlichen Prozessartefakte.



„Das herausragende Kundenfeedback zu unseren Technologien über viele Jahre motiviert uns dazu, jetzt auch das von vielen Marktteilnehmern gewünschte Modell des Eigentums unseres Software-IPs anzubieten. Die Käufer unserer Software erhalten safety-zertifizierte Technologien für die Fahrzeuge von morgen und erhöhen damit die Sicherheit des automatisierten Verkehrs weltweit“, so Robin Schubert, Geschäftsführer von BASELABS. Über BASELABS



BASELABS verfolgt die Vision des "sicheren automatisierten Fahrens für alle Fahrzeuge". Das Unternehmen bietet Software-IP für die Steigerung der Leistung der Umfeldwahrnehmung und stärkt die strategische Position seiner Kunden im Wettlauf um das „Software-defined Vehicle". BASELABS ist ein vertrauenswürdiger Partner für Automobilhersteller und Zulieferer weltweit. BASELABS wurde im Jahr 2012 gegründet und befindet sich im Besitz der Vector Informatik GmbH. Damit ist das Unternehmen strategisch unabhängig von OEMs, Tier 1 oder Sensorlieferanten im Markt.



