BASELABS Dynamic Grid ermöglicht hochautomatisiertes Parken Chemnitz (Deutschland), 05. Juli 2022 - BASELABS, der Spezialist für Sensordatenfusion, erweitert das Leistungsspektrum seines Algorithmus für die Verarbeitung von hochauflösenden Sensordaten um eine spezifische Funktionalität für das hochautomatisierte Parken: Das BASELABS Dynamic Grid erkennt jetzt Parklücken aus semantisch aufbereiteten Kameradaten. In Kombination mit der zuverlässigen Freiraumschätzung wird das Fahrzeug in die Lage versetzt, Parklücken automatisiert anzusteuern und selbständig einzuparken. Dies stellt die perfekte Ergänzung zur integrierten Erkennung von dynamischen und statischen Objekten durch das Dynamic Grid dar. Das Verfahren läuft auf Automotive-CPUs in Echtzeit und wird nach der ISO26262 implementiert.



Der Einsatz automatisierter Parkfunktionen in öffentlichen Bereichen stellt hohe Anforderungen an die Umfelderkennung. Es müssen statische Objekte wie Bordsteinkanten und parkende Fahrzeuge, aber vor allem dynamische Objekte wie Fußgänger, Radfahrer und andere Fahrzeuge erkannt werden. Neben diesen vorab bekannten Objekten müssen die Systeme auch vorab unbekannte bewegte Objekte zuverlässig detektieren können, um Unfälle zu vermeiden. Das Dynamic Grid kann Objekte beliebiger Form erkennen und verfolgen, ohne dafür aufwändig trainiert zu werden. Es ist zusätzlich in der Lage, die Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit von bewegten Objekten schnell und zuverlässig zu bestimmen. Die Verarbeitung der Sensordaten von z.B. Radaren, Laserscannern oder Kameras mit semantischer Segmentierung erfolgt in einem integrierten Schritt in Echtzeit. Dadurch werden Inkonsistenzen in der Umfelderkennung vermieden, die bei der klassischen Kombination von zwei unterschiedlichen Verfahren typischerweise auftreten.



„Das Dynamic Grid hat drei entscheidende Vorteile, die es auch beim automatisierten Parken ausspielt: eine hohe Detektions-Rate, eine niedrige Falschalarm-Rate und es läuft auf Serien-CPUs“, sagt Norman Mattern, Leiter der Produktentwicklung bei BASELABS.



„Unsere Kunden erhalten mit dem Dynamic Grid als Softwarebibliothek einen sehr schnellen und kostengünstigen Zugang zu einem für die Serienproduktion geeigneten Verfahren für die Fahr- und Parkfunktionen der zukünftigen Fahrzeuggenerationen“, sagt Robin Schubert, Geschäftsführer von BASELABS.



Mehr Informationen über das BASELABS Dynamic Grid unter https://www.baselabs.de/dynamic-grid. Über BASELABS



BASELABS verfolgt die Vision des "sicheren automatisierten Fahrens für alle Fahrzeuge". Das Unternehmen bietet Softwareprodukte, die die Entwicklung von Sensordatenfusion effizient und skalierbar machen. BASELABS ist ein vertrauenswürdiger Partner für Automobilhersteller und Zulieferer weltweit. BASELABS wurde im Jahr 2012 gegründet und befindet sich im gemeinsamen Besitz der vier Gründer und der Vector Informatik GmbH. Damit ist das Unternehmen strategisch unabhängig von OEMs, Tier 1 oder Sensorlieferanten im Markt. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG