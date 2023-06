Einfaches Setup, einfache Nutzung: Axivion Suite 7.6 konzentriert sich auf die Bedürfnisse von verteilten Teams Die neueste Version der Axivion Suite deckt die neuesten MISRA-Regeln ab, ergänzt Funktionen für Qt-Anwender und vereinfacht die Zusammenarbeit für global verteilte Teams Stuttgart – 13. Juni 2023 – Nachdem Axivion, Anbieter innovativer Softwarelösungen für die statische Code-Analyse und den Schutz vor Software-Erosion, inzwischen zur Qt-Gruppe gehört, verschmilzt nun auch das Hauptprodukt Axivion Suite mit der Qt-Produktwelt: Das aktuelle Release Axivion Suite 7.6 verfügt nicht nur über automatisierte Checks für die neuesten MISRA-Regeln, sondern berücksichtigt auch Qt-spezifische Regeln und integriert das QML-Analyse-Tool qmllint. Ferner vereinfacht die Toolsuite für statische Codeanalyse und Architekturverifikation das Setup insbesondere für global verteilte Teams mit individuellen CI/CD-Routinen und verfügt jetzt über eine Option für CLion für Analysen auf lokalen Computern.



Auf dem neuesten Stand mit MISRA C:2023



Die Axivion Suite enthält einen MISRA-Checker, der nahezu 100% aller automatisch prüfbaren MISRA-Regeln abdeckt. Um mit den neuesten Standards Schritt zu halten, ergänzt die Release 7.6 automatische Prüfungen für die MISRA C:2012 Amendment 3 und MISRA C:2023 Regeln und Richtlinien. Qt-Kunden werden sich über die Integration von Qt-spezifischen Regeln freuen. Mit dem neuen Release ist auch das QML-Analyse-Tool qmlint in die Axivion Suite integriert.



Vereinfachtes Setup für verteilte Teams



Der wohl größte Pluspunkt des neuen Releases 7.6 ist die vereinfachte Einrichtung. In der Vergangenheit war für die Zusammenarbeit verteilter Teams ein zentraler Datenbankzugriff für das Filesharing erforderlich, aber jetzt lässt sich die Axivion Suite noch einfacher in kundenspezifischen CI/CD-Umgebungen nutzen: Das neue Release 7.6 bietet einen alternativen Modus, bei dem nur der Webserver auf die Datenbank zugreift und die Analyseseite den Upload/Download zum Webserver nutzt.



Nutzerfreundliche Bedienoberfläche



Die Benutzerfreundlichkeit zur Beschleunigung des Test- und Entwicklungsprozesses stand bei dieser Version an erster Stelle: So erlaubt die Setup-GUI die Suche in Optionsnamen und mit regulären Ausdrücken; die Web-UI unterstützt lokale Zeitzonen sowie den Im- und Export von Portalkonfigurationen und erlaubt das Caching zur Beschleunigung der Web-UI-Visualisierung – um nur einige der nützlichen Verbesserungen zu nennen.



Qt Quality Assurance



Die Axivion Suite ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in bestehende Entwicklungsumgebungen, Testinfrastrukturen und CD/CI-Prozesse integrieren lässt. Anwender von CLion, der plattformübergreifenden C/C++-IDE für Linux, OS X und Windows, werden die neue Option zu schätzen wissen, die es Entwicklern ermöglicht, Analysen auf ihrem lokalen Computer durchzuführen. Perspektivisch arbeitet Axivion auch an der Integration eines QtCreator-Plugins, um Anwendern im Rahmen des Qt Quality Assurance-Produktportfolios alle Funktionen zur statischen Codeanalyse und Architekturverifikation zur Verfügung zu stellen.



Weitere Informationen über die Axivion Suite 7.6 und die Services von Axivion finden sich unter www.axivion.com/de/. Über Axivion und Qt Group



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist ein Anbieter innovativer Softwarelösungen für die statische Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Seit August 2022 gehört Axivion zur Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM), einem globalen Softwareunternehmen. Über 1,5 Millionen Entwickler weltweit vertrauen dem Branchenführer bei der Entwicklung von anwenderorientierten Applikationen und smarten Geräten. Qt hilft seinen Kunden, die Produktivität über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung zu steigern: vom UI Design und der Softwareentwicklung bis hin zum Qualitätsmanagement und dem Einsatz beim Endkunden. Die Kunden von Qt sind in mehr als 70 verschiedenen Branchen in über 180 Ländern tätig. Die Qt Group beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 155,3 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.qt.io. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG