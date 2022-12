Neue Axivion Suite 7.5 mit mehr Funktionen für sicherheitsrelevante Softwareentwicklung und schnellere Workflows Automatisierte Prüfungen für neue MISRA C++ 202x Regeln und weiterentwickelte Benutzerfreundlichkeit für schnellere Arbeitsabläufe Stuttgart – 6. Dezember 2022 – Axivion, ein Anbieter innovativer Softwarelösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, stellt die neueste Version der Axivion Suite vor, ihrer Toolsuite für die statische Codeanalyse und Architektur-Verifikation. Die Toolsuite ist bekannt für ihren MISRA-Checker, der 100 Prozent aller automatisch testbaren MISRA-Regeln abdeckt – die Axivion Suite 7.5 enthält jetzt sogar Prüfungen für mehrere neue MISRA C++ 202x-Regeln. Ferner beschleunigt die neueste Version die Codeanalyse und bietet benutzerdefinierte Visualisierungen in der Web-Benutzeroberfläche, noch mehr Nutzerfreundlichkeit sowie ein einfacheres Setup.



Bereit für MISRA C++ 202x



Gerade bei der Entwicklung von sicherheitskritischen Embedded-Systemen, z.B. in der Automobil-, Medizin- oder Industrietechnik, ist die Einhaltung der neuesten Codierungsstandards ein Muss, um die Codequalität während des gesamten Entwicklungsprozesses zu gewährleisten. Die Axivion Suite deckt bereits 100 Prozent der automatisch testbaren Codierungsrichtlinien von MISRA C:2004, MISRA C:2012 (einschließlich Amendment 1 Security Rules und Amendment 2) und MISRA C++:2008 unter Berücksichtigung von MISRA Compliance:2016 und MISRA Compliance:2020 ab. Die neueste Version Axivion Suite 7.5 stellt nun auch die Konformität mit mehreren neuen MISRA C++ 202x-Regeln sicher, die die AUTOSAR C++:14-Richtlinien ersetzen und fortführen sowie neuere Versionen der Sprache C++ unterstützen sollen. Der MISRA-Checker von Axivion ist zertifiziert vom SGS TÜV Saar für den Einsatz in Softwareprojekten mit Sicherheitsanforderungen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4 und IEC 62304 bis Klasse C.



Verbessertes Web-UI



Eine weitere neue Funktion der benutzerfreundlichen Axivion Suite ist die individuelle Visualisierung in der webbasierten Benutzeroberfläche (User Interface, UI): Anwender können das Dashboard in der Projektübersicht einfach an ihre Bedürfnisse anpassen, um ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen. Einige der in der Visualisierung verwendeten Grafiken sind interaktiv, was Entwicklern den direkten Zugriff auf einen bestimmten Teil des Codes ermöglicht. Zur Erstellung der einzelnen Visualisierungen können Python oder andere Skripte verwendet werden. Alternativ dazu stehen mehrere vorkonfigurierte Beispiele zur Auswahl.



Zusammenführen von Arbeitsabläufen und einfachere Konfigurationen



Von besonderem Interesse für größere Entwicklungsteams ist eine weitere neue Funktion der neuesten Version der Toolsuite: die verbesserte Unterstützung von Code-Merging-Workflows. Damit können Axivion-Analyseergebnisse aus verschiedenen Zweigen im Hauptzweig zusammengeführt werden, ohne dass die in der Web-UI gesetzten Tags und Annotationen verloren gehen.



Die Axivion Suite passt sich auch weiterhin an die Gewohnheiten der Entwickler und ihre bevorzugten Tools an. In der neuen Version wurde zum Beispiel das CMake-Setup vereinfacht und ist nun Teil des Project Setup Wizard. Anwender von CLion werden sich darüber freuen, dass die neue Version der Axivion Suite jetzt auch ein Plugin für diese integrierte Entwicklungsumgebung bietet.



Weitere Neuerungen der aktuellen Version Axivion Suite 7.5 finden sich direkt im Compiler mit verbesserter Unterstützung des aktuellen C++-Standards (C++20) sowie in einer vereinfachten Architekturkonfiguration.



Die Axivion Suite kann in bestehende Entwicklungsumgebungen, Testinfrastrukturen und Continuous-Integration-Prozesse integriert werden. Das Professional Services Team von Axivion hilft bei der nahtlosen und schnellen Integration vor Ort und bietet praxisorientierte Anwenderschulungen für einen schnellen produktiven Einsatz der Toolsuite. Weitere Informationen zur Axivion Suite 7.5 und zu den Axivion Services finden sich unter www.axivion.com/de/. Über Axivion



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Codeanalyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreichbarem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt.



Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln, Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) und CWE unterstützt. Das Statische-Code-Analyse (SCA)-Package der Axivion Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4 und IEC 62304 bis Class C zertifiziert. Das Professional Services Team von Axivion unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung bei der Konfiguration und Integration der Werkzeuge.



Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



Seit August 2022 ist Axivion Teil der Qt Group, einem globalen Softwareunternehmen mit einer starken Präsenz in mehr als 70 Branchen. Qt ist die führende unabhängige Technologie hinter Millionen von Prozessoren und Anwendungen.



Mehr Informationen zu Axivion unter www.axivion.com/de/. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2022 by Mexperts AG