Axivion ist jetzt Teil der Qt Group Qt kauft die Axivion GmbH und baut damit sein marktführendes Angebot in der Qualitätssicherung weiter aus Stuttgart, – August 18, 2022 – Axivion, ein Anbieter innovativer Softwarelösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, hat bekannt gegeben, dass die Qt Group eine Vereinbarung zur Übernahme von Axivion unterzeichnet hat. Die Übernahme von Axivion ergänzt das Produktangebot der Qt Group im Bereich Qualitätssicherung hervorragend: Das kombinierte Produktportfolio der beiden Technologieführer ist eine Investition in einen Wachstumsmarkt, der stark von der steigenden Nachfrage nach sicherer, leistungsfähiger und qualitativ hochwertiger Software geprägt ist.



Die hochmodernen statischen Analyse-Tools von Axivion steigern die Produktivität im Softwareentwicklungsprozess, indem sie Software-Erosionsfaktoren wie Defekte, Zyklen und Verstöße gegen Programmierregeln aufdecken. Die Qt Group will ihr globales Vertriebsnetz nutzen, um Axivion-Produkte an neue und bestehende Kunden sowie an C/C++-Softwareentwicklungsmärkte außerhalb des Qt-Ökosystems zu verkaufen. Dadurch wird den Kunden ein One-Stop-Shop geboten. Da die statische Code- und Architekturanalyse zunehmend zu einem integralen Bestandteil des Softwareentwicklungsprozesses während des gesamten Lebenszyklus wird, bietet die Ergänzung des Qt-Produktangebots durch die QA-Tools von Axivion den Kunden ein umfassenderes Angebot.



Die Qt Group ist ein globales Softwareunternehmen mit einer starken Präsenz in mehr als 70 Branchen und ist die führende unabhängige Technologie hinter mehr als einer Milliarde Geräten und Anwendungen. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es Kunden, außergewöhnliche Nutzererlebnisse zu schaffen und ihre Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben. Möglich wird das durch ein plattformübergreifendes Software-Framework für die App- und Geräteentwicklung, das sowohl unter kommerziellen als auch unter Open-Source-Lizenzen angeboten wird. Es ermöglicht außerdem einen einzigen Softwarecode für alle Betriebssysteme, Plattformen und Bildschirmtypen, von Desktops und eingebetteten Systemen bis hin zu unternehmenskritischen Anwendungen, Systemen in Fahrzeugen, Wearables und mobilen Geräten, die mit dem Internet der Dinge verbunden sind.



Der Nettoumsatz von Qt belief sich im Jahr 2021 auf 121,1 Millionen Euro, und das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 550 Mitarbeiter. Die Qt Group ist in China, Finnland, Deutschland, Japan, Südkorea, Norwegen, den USA, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Indien tätig.



"Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte von Axivion als Teil der Qt Group fortzusetzen. Axivion wurde gegründet, um die umfassendste Suite von Softwarequalitäts-, Sicherheits- und Schwachstellen-Tools zu entwickeln. Die starke globale Präsenz der Qt Group und die breite Kundenbasis in mehr als 70 verschiedenen Branchen bilden eine hervorragende Grundlage für unser zukünftiges Wachstum", sagt Thomas Eisenbarth, CEO und Gründer der Axivion GmbH.



"Die Übernahme ist ein großartiges Beispiel für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie, die über das Qt-Ökosystem hinausgeht und einen Markt adressiert, der deutlich größer als eine Milliarde Dollar ist und zweistellig wächst", sagt Juha Varelius, President und CEO, Qt Group Plc. "Zusammen mit dem Team von Axivion sehen wir das Potenzial, mit unserem umfassenden Qualitätssicherungsangebot schneller als der Markt zu wachsen, da wir unser globales Vertriebsnetz mit mehreren eigenständigen Produkten weiter ausbauen und unseren gesamten adressierbaren Markt erweitern wollen."



Über die Qt Company



Die Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) ist ein globales Softwareunternehmen mit einer starken Präsenz in mehr als 70 Branchen und ist die führende unabhängige Technologie hinter Millionen von Geräten und Anwendungen. Qt wird von großen globalen Unternehmen und Entwicklern auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Technologie ermöglicht es den Kunden des Unternehmens, außergewöhnliche Nutzererlebnisse zu schaffen und ihre Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 121,1 Millionen Euro und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://qt.io/.

Über Axivion



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Codeanalyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreichbarem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt. Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln, Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) und CWE unterstützt. Das Statische-Code-Analyse (SCA)-Package der Axivion Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4, IEC 62304 bis Class C sowie EN 50128 und EN 50657 bis SIL 4 zertifiziert. Das Professional Services Team von Axivion unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung bei der Konfiguration und Integration der Werkzeuge.



Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



Seit August 2022 ist Axivion Teil der Qt Group, einem globalen Softwareunternehmen mit einer starken Präsenz in mehr als 70 Branchen und die führende unabhängige Technologie hinter Millionen von Geräten und Anwendungen.



