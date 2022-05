Axivion auf der embedded world in Halle 4, Stand 4-448 (21. bis 23. Juni 2022 / Nürnberg) Axivion Suite – Continuous Quality for an Agile DevOps World Statische Codeanalyse und Architekturverifikation zur Sicherstellung von Safety, Security und Freedom from Interference Stuttgart, 31. Mai 2022 – Auf der embedded world 2022 präsentiert Axivion, Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, das aktuelle Release der Axivion Suite. Die Toolsuite für statische Codeanalyse und Architekturverifikation bietet jetzt einen komfortablen Projekt-Setup-Assistenten, noch mehr DevOps-Integrationsmöglichkeiten und breitere Regelabdeckung für mehr Software Security und Freedom from Interference. Embedded-Software-Entwickler u.a. für Automotive-, Industrie- oder medizintechnische Anwendungen können mit der Axivion Suite ihre Code- und Architekturanalysen automatisieren und ihren Legacy- und neu erstellten Code hinsichtlich Qualität und Sicherheit kontinuierlich optimieren.



Mit der Version 7.4 der Axivion Suite steht eine Reihe von neuen Funktionen und praktischen Optimierungen zur Verfügung: So macht der neue Projekt-Setup-Assistent das Konfigurieren der Toolsuite in der individuellen Build-Umgebung einfacher als je zuvor. Das nutzerfreundliche Dashboard und die IDE-Plugins ermöglichen lokale Software-Analysen, die die komplexen täglichen Arbeitsabläufe der Entwickler und Tester entlasten. Dazu trägt auch die reibungslose und einfache technische Integration in bestehende CI-Pipelines und DevOps-Umgebungen bei, mit dem aktuellen Release inklusive eines AzureDevOps-Plugins. Zur Erhöhung der Softwarequalität und -sicherheit erweitert die Axivion Suite 7.4 ihre Metrikabdeckung um CQM sowie weitere Ergänzungen für das Aufdecken von Fehlern und Security-Schwachstellen, wie sie in der CWE und CERT® C definiert sind.



Die Axivion Suite prüft auch „klassisch“ nach Standards wie AUTOSAR C++14 und MISRA und kann um kundenspezifische Codierrichtlinien individuell erweitert werden. Zusätzliche Prüfungen zeigen Klone, zyklische Abhängigkeiten, toten oder nicht erreichbaren Code in der Software auf und helfen so, die Software-Erosion aufzuhalten. Per kontinuierlicher sowie automatischer statischer Codeanalyse und Architekturverifikation hilft die Axivion Suite maßgeblich dabei, den Arbeitsablauf von Embedded-Software-Entwicklern, Software-Architekten und Testingenieuren besser zu strukturieren und zu vereinfachen. Der Erfolg ist eine hochwertige Codebasis für eine sichere und zuverlässige Software und die Vermeidung technischer Schulden.



Für die Integration der Axivion Suite in bestehende Entwicklungs-, Testinfrastruktur und Continuous-Integration-Prozesse beim Kunden und die Schulung der Anwender bietet das Professional Services Team von Axivion konkrete Unterstützung an. Weitere Informationen zur Axivion Suite und zu den Services von Axivion unter www.axivion.com.

Über Axivion



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Codeanalyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreichbarem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt. Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln, Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) und CWE unterstützt. Das Statische-Code-Analyse (SCA)-Package der Axivion Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4, IEC 62304 bis Class C sowie EN 50128 und EN 50657 bis SIL 4 zertifiziert. Das Professional Services Team von Axivion unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung bei der Konfiguration und Integration der Werkzeuge.



Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



