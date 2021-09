Axivion Suite findet Einsatz bei Siemens Healthineers Toolsuite von Axivion unterstützt das Embedded-Software-Team im Bereich Computer Tomographie bei der Code-Qualitätssicherung Stuttgart, 21. September 2021 – Axivion, Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, unterstützt beim Medizintechnik-Kunden Siemens Healthineers das Embedded-Software-Team im Bereich Computer Tomographie: Die Axivion Suite überzeugte mit ihrer zuverlässigen Architektur- und Codeprüfung, die sich nahtlos in die bestehenden Systeme integrieren ließ, und mit ihrer hohen Abdeckung bei den Checks für Einhaltung der strengen Vorgaben wie der IEC 62304 für die Entwicklung von Medizingerätesoftware.



Die Software für das breitgefächerte Produktportfolio von Siemens Healthineers für diagnostische und therapeutische Bildgebung, Labordiagnostik und molekulare Medizin wird von Entwicklern an verschiedenen Unternehmensstandorten weltweit konzipiert, weiterentwickelt und gewartet. Die Axivion Suite hilft dem Embedded-Software-Team bei Computer Tomographie, die Qualität hochzuhalten: Die Architekturprüfung sichert mit automatisierten Analyse- und Prüfablaufen die Einhaltung der global gültigen Architekturmodelle. Die Entwickler können ihren neuen Code noch vor dem Commit lokal prüfen und gegebenenfalls korrigieren oder eine nachträgliche Anpassung der Architektur initiieren. Insgesamt steigt damit im Team das Verständnis für die Architekturrichtlinien und Verstöße kommen praktisch nicht mehr vor.



Die Code-Analyse der Axivion Suite prüft kontinuierlich als Teil des automatisierten Arbeitsablaufs die Einhaltung der individuellen Design-Richtlinien von Siemens Healthineers. Weiterhin werden auch die Einhaltung der Vorgaben der internationalen Norm IEC 62304 sowie des US-Department of Defence für die Entwicklung von Medizingerätesoftware überwacht. Die Sicherung der Code-Qualität fügt sich mit den automatisierten Analysen und Checks nahtlos in den Workflow des geographisch verteilten Embedded-Software-Teams ein.



Für die schnelle Integration der Toolsuite zeichnet sich das Professional Services Team von Axivion verantwortlich. Sie sorgte für die Optimierung der internen Codierrichtlinien, die Integration der Axivion Suite in die den Entwicklern vertrauten Systeme wie IDE, Build-Umgebung, Compiler und Konfigurationsmanagement, sowie die Schulung der Mitarbeiter.



„Dank der Unterstützung bei der Implementierung und des sehr guten Supports durch das Professional Services Team konnte die Axivion Suite einfach und schnell in unsere Entwicklungsumgebung eingebunden werden“, sagte Sven Neuberg, Software Developer Computed Tomography bei Siemens Healthineers. „Architekturverstöße gibt es quasi nicht mehr; stattdessen eine bessere Code-Qualität konform zur Architektur – und zwar bei allen Entwicklungsteams weltweit.“



Informationen zur Axivion Suite und den Leistungen von Axivion im Bereich der Code- und Architekturprüfung für die Embedded-Software-Entwicklung unter www.axivion.com.



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Codeanalyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreichbarem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt. Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln, Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) und CWE unterstützt. Das Statische-Code-Analyse (SCA)-Package der Axivion Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4 und IEC 62304 bis Class C zertifiziert. Das Professional Services Team von Axivion unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung bei der Konfiguration und Integration der Werkzeuge.



Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



