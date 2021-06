Sicherheits-Zertifizierung für die statische Code-Analyse der Axivion Suite Zertifizierung nach ISO 26262, IEC 61508 und IEC 62304 durch SGS-TÜV Saar qualifiziert das Tool von Axivion unter anderem für Safety-relevante Softwareprojekte in Automotive und Medizintechnik Stuttgart, 23. Juni 2021 – Axivion, Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, freut sich über die Sicherheits-Zertifizierung für das Statische-Code-Analyse(SCA)-Package der Axivion Suite nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4 und IEC 62304 bis Class C durch SGS-TÜV Saar. Softwareentwicklern von Automotive- und Medizintechnik-Anwendungen sowie anderen elektronischen Systemen mit strengen Functional-Safety-Vorgaben steht damit ein leistungsstarkes Toolset zur Verfügung, das vom Projektstart bis über alle Software-Updates und -Upgrades hinweg die Einhaltung höchster Sicherheits-Standards gewährleistet. Das Zertifikat gilt für die Axivion Suite ab Release 7.1.



Entwickler von sicherheitskritischer Software achten – unabhängig von einer Zertifizierung – bei der Auswahl ihrer Tools auf deren Klassifizierung und Qualifizierung für den jeweiligen Anwendungsbereich. Das zertifizierte SCA-Package der Axivion Suite erfüllt die Anforderungen aus der ISO 26262:2018 bis ASIL D, der IEC 61508 bis SIL 4 und der IEC 62304 bis Class C mit automatisierten Checks für die Codierrichtlinien MISRA C, MISRA C++ und AUTOSAR C++14.



Axivion bietet dazu ein Qualification-Kit, das aus einem Safety Manual sowie vorgefertigten Test-Suites für Style-Checks nach MISRA und AUTOSAR C++14 besteht. Die Suites automatisieren die Testausführung und die Ergebnisbewertung sowie die Validierungstests bei Software-Updates und -Upgrades der Entwicklungsumgebung. Damit eignet sich die Axivion Suite vollumfänglich für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Entwicklungsprojekten, vor allem im Automobil- und medizintechnischen Bereich, und ebnet auch den Weg für die Safety-Zertifizierung der entwickelten Software selbst.



„Die automatisierten Prüfungen für die Implementierung der Software-Architektur und die statische Codeanalyse bedeuten für unsere Kunden nicht nur eine große Kosten- und Arbeitsersparnis – sie sichern auch langfristig die hohe Qualität der Code-Basis,“ sagt Thomas Eisenbarth, CEO von Axivion. „Ich freue mich, dass unsere Kunden mit der Safety-Zertifizierung für das SCA-Package der Axivion Suite einen weiteren Nachweis dafür haben, dass ihren Entwicklern ein Toolset zur Verfügung steht, das alle Anforderungen der höchsten Safety-Standards erfüllt.“



Bei der Integration der Axivion Suite in die bestehende Entwicklungs- und Testinfrastruktur sowie Continuous-Integration-Prozesse beim Kunden unterstützt das Professional Services Team von Axivion. Weitere Informationen zur Axivion Suite und dem sicherheits-zertifizierten Statische-Code-Analyse(SCA)-Package unter www.axivion.com. Über Axivion



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Codeanalyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, nicht erreichbarem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt. Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln, Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) und CWE unterstützt. Das Statische-Code-Analyse (SCA)-Package der Axivion Suite ist für seine Eignung in Safety-Systemen nach ISO 26262 bis ASIL D, IEC 61508 bis SIL 4 und IEC 62304 bis Class C zertifiziert. Das Professional Services Team von Axivion unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung bei der Konfiguration und Integration der Werkzeuge.



Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



