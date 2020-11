Axivion und Vector schließen Partnerschaft für den Vertrieb von Tools zur statischen Codeanalyse Stuttgart, 18. November 2020 – Axivion, Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Codeanalyse und zum Schutz vor Software-Erosion, hat eine Partnerschaft mit Vector, einem führenden Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme, geschlossen. Die Partnerschaft umfasst eine Vertriebsvereinbarung für die Axivion Suite, der erfolgreichen Tool-Suite zur statischen Codeanalyse und Architektur-Verifikation, in Kombination mit der Testautomatisierungsplattform VectorCAST, zunächst mit Schwerpunkt in den Märkten USA und China.



Axivion und Vector verzeichnen eine zunehmende Nachfrage für eine Komplettlösung sowohl zur statischen als auch dynamischen Codeanalyse. Axivion und Vector haben die Integration der Axivion Suite und VectorCAST optimiert und die Entwickler profitieren von der Kombination der erfolgreichen Tools in einer umfassenden, aufeinander abgestimmten Testlösung.



Die VectorCAST-Produktfamilie automatisiert Testaktivitäten während des gesamten Softwareentwicklungs-Lebenszyklus. Neben der automatisierten Testausführung für Unit-, Integrations- und Systemtests unterstützt VectorCAST auch die Code-Abdeckungsanalyse und das Testprojektmanagement.



Die Axivion Suite erhöht als ausgereifte Toolsuite für die automatisierte statische Codeanalyse und Architekturprüfung messbar die Codequalität. Sie lokalisiert zuverlässig Stilverstöße, Architekturverstöße, Metrikausreißer, zyklische Abhängigkeiten sowie nicht erreichbaren und geklonten Code. Die nutzerfreundlichen Analyse- und Reportingfunktionen überzeugen insbesondere auch für sicherheitsrelevante Anwendungen.



Weitere Informationen zur Axivion Suite unter www.axivion.com/de/axivion-suite und zu VectorCAST unter www.vector.com/de/de/produkte/produkte-a-z/software/vectorcast



Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent. Über Axivion



Axivion mit Sitz in Stuttgart ist Hersteller innovativer Software-Lösungen zur statischen Code-Analyse und zum Schutz vor Software-Erosion. Kernprodukt von Axivion ist die Axivion Suite, eine Toolsuite zur Verbesserung der Software-Qualität und Wartbarkeit von Systemen, die mit C, C++ und C# entwickelt werden. Die Toolsuite enthält neben statischer Code-Analyse innovative Software-Werkzeuge für Architekturverifikation und Klon-Management. Sie wird ferner zur Vermeidung von weiteren Erosionsverursachern wie Zyklen, totem Code und Verstößen gegen Programmierrichtlinien eingesetzt. Der MISRA-Checker von Axivion deckt 100 Prozent der automatisiert prüfbaren MISRA-Regeln der Programmierstandards MISRA C:2004, MISRA C:2012 und MISRA C++:2008 ab. Des Weiteren werden der AUTOSAR C++14 Styleguide sowie die für Software Security wichtigen CERT® Programmierregeln und Regeln der ISO/IEC TS 17961 (C Secure Coding) unterstützt.

Das Professional Services Team von Axivion bietet Methoden sowie Schulungskonzepte und unterstützt Kunden mit umfassendem Service und Beratung beim effektiven und effizienten Einsatz der Werkzeuge.

Axivion ist ein zu 100 Prozent eigentümergeführtes Technologieunternehmen mit profitablem und nachhaltigem Wachstum und mehr als 15 Jahren Erfahrung. Axivion ist zertifiziert nach ISO 9001. Die Kunden von Axivion sind Unternehmen, die innovative technische Software entwickeln und u.a. aus den Branchen Automatisierungstechnik, Automobilindustrie, Bahntechnik, Elektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau sowie Mess-, Steuer- und Regelungstechnik stammen.



Mehr Informationen zu Axivion unter

