Mit der Helmkamera durch die Produktionshalle AT&S positioniert sich als Vorreiter bei virtuellen Audits und macht Kundenbesuche via VR möglich. Leoben, 11. März 2021 – Der Techniker trägt eine Helmkamera, wie wir sie von Skiübertragungen kennen, oder ein Smartphone mit Gimbal, marschiert durch die Produktionshalle und zeigt dem Kunden, der online mit ihm verbunden ist, die wichtigen Produktionsschritte bei der Herstellung einer Hightech-Leiterplatte. Die Corona-Pandemie verstärkt Trends, die sich bereits seit Jahren abzeichnen aber durch die strengen Covid-19-Maßnahmen nun Realität werden. AT&S hat ein Konzept für den Einsatz virtueller Audits entwickelt, bei dem der Kunde bzw. Partner nicht physisch vor Ort sein muss, sondern das Werk dank technischer Hilfsmittel wie VR-Brillen und Videoübertragung virtuell besuchen kann. Diese Innovation soll auch nach der Pandemie zum Einsatz kommen.



„Die eingeschränkten Reisemöglichkeiten und die COVID-19-Schutzmaßnahmen in den Werken haben die Durchführung von Vor-Ort-Audits fast unmöglich gemacht“, sagt Michael Monschein, Head of Corporate Quality Assurance bei AT&S. Er hat sich gleich nach Ausbruch der Corona-Krise mit der Entwicklung virtueller Audits bei AT&S auseinandergesetzt. Audits werden ganz gezielt von Kunden dazu genutzt, um sich über Produktionsschritte zu informieren und die Qualität der Produkte, die zu 100 Prozent sicher und zuverlässig sein müssen, zu checken.



Die Auditteilnehmer können individuell über ein Kollaborationstool zusammengeschaltet werden, miteinander kommunizieren und der Auditor kann auf sämtliche Unterlagen in kürzester Zeit zugreifen und ist durchgehend mit allen Verantwortlichen vernetzt. „Die Auditthemen können mit mehreren Teilnehmern an verschiedenen Orten und in Echtzeit geteilt werden“, so Monschein. Eine Herausforderung ist das Thema Datensicherheit, da bei virtuellen Audits Zugriffsrechte, die Sicherheit von Datenverbindungen aber auch die Einschränkung von Funktionen wie die Aufnahmen von Bildern und Videos geregelt sein müssen. Hinzu kommt die Thematik Intellectual Property – es muss gewährleistet sein, dass keine IP-Rechte verletzt werden. In einigen AT&S-Werken herrscht aus Geheimhaltungsgründen ein strenges Kameraverbot. Bisher hatte AT&S VR-Brillen im Einsatz, künftig werden Smartphone-Stabilisatoren (Gimbal) eingesetzt, die Bewegungen ausbalancieren. Vorteil dieser Lösung ist, dass bei der Live-Videoübertragung nur noch ein Smartphone auf die Halterung gesteckt werden muss.



„Ich sehe es als wichtigen Beitrag, unseren Kunden auch in Zeiten, in denen die Werke nicht besucht werden können, volle Transparenz und Einhaltung der Rahmenbedingungen bieten zu können“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. „Damit sind wir nicht nur eines der wenigen Industrieunternehmen, das sich auch über Audits bei Neukunden qualifizieren können, sondern wir zeigen damit eindrucksvoll, dass wir uns unter erschwerten Rahmenbedingungen weiterentwickeln und das Unternehmen für die Zukunft aufstellen können.“ Auch im Hinblick auf die immer wichtiger werdenden Themen Klimaschutz und soziale Verantwortung werden Remote Audits, die auch nach der Pandemie zum Einsatz kommen, einen wesentlichen Beitrag leisten, so Gerstenmayer. AT&S hat schon im Februar mit dem ersten virtuellen Rezertifizierungsaudit im Automotive Sektor gestartet, die ersten Audits mit Kunden – sie dürfen nicht genannt werden -, sind bereits in Planung.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – First choice for advanced applications



AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/20 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG