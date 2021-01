Fauna – eine Brille, mit der man auch hören kann Das schnell wachsende österreichische Unternehmen Fauna setzt bei seiner Audio-Brille auf Technologie des heimischen Hightech-Unternehmens AT&S Leoben/Graz, 28. Jänner 2021 – Sie sieht aus wie eine Brille, kann aber viel mehr. Die Audio-Brille „Fauna“ des gleichnamigen österreichischen Startups Fauna (verfügbar auf wearfauna.com) ist nicht nur ein Designerstück aus hochwertigem Material, angesagten Rahmenformen und -farben, sondern auch ein technologisches Meisterstück: Vier integrierte Mikrolautsprecher und zwei Mikrofone sorgen dafür, dass Musik, Podcasts, Hörbücher aber auch Telefonate bequem über die Brille möglich sind. Geladen wird die Brille mit einem Lade-Etui, das gleichzeitig als Powerbank fungiert.



„Das Besondere an Fauna ist der zielgerichtete Klang“, sagt Fauna-CEO Ferruccio Bottoni. „Der Sound wird direkt zum Ohr gerichtet, nur der Träger alleine hört die Audio-Ausgabe.“ Trotzdem hört er stets, was um ihn herum passiert und bleibt somit zum Beispiel sicher im Straßenverkehr. Besonders machen die Audio-Brille Technologien, die von zwei österreichischen Unternehmen entwickelt wurden:



Vom steirischen Hightech-Unternehmen AT&S – einer der Weltmarktführer bei hochwertigen Verbindungslösungen – stammt die Leiterplatte, auf der die Mikrolautsprecher montiert sind. Durch die Architektur dieser Verbindungslösung kann das volle Potential des Lautsprechers ausgeschöpft werden. Diese Mikrolautsprecher, Ganymede, wiederum sind eine Entwicklung des Grazer Audio-Unternehmens USound, das in den vergangenen Jahren ein umfassendes Technologie-Know-how im Sound-Bereich aufgebaut und patentiert hat. In sämtlichen Referenzdesigns, Audio-Modulen und Produkten, die USounds Mikrolautsprecher-Modelle Ganymede oder Conamara beinhalten, ist eine AT&S-Leiterplatte integriert. „Wir arbeiten bereits seit 2015 erfolgreich mit USound zusammen und haben sie auf ihrem Erfolgsweg vom kleinen Startup zum relevanten Sound-Unternehmen technologisch begleitet“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. „Die Zusammenarbeit mit jungen Unternehmen ist aus beider Sicht sehr spannend. Sie können innovative und erprobte Technologien für mobile Endgeräte nutzen, und wir wiederum profitieren von deren jungen Elan.“



Fauna wird ganz einfach via Bluetooth mit Smartphone oder PC verbunden, bedient wird die Brille direkt mittels Touchpads an den Bügeln. Stolz ist Bottoni vor allem auf das Design, „denn Dank der patentierten Audio-Technologie bleiben die Bügel trotz geballter Elektronik schlank und damit angenehm zu tragen.“



Fauna gibt es derzeit in vier Modellen aus italienischem Azetat. Auch die standardmäßig mitgelieferten Gläser (Blaulichtfilter oder Sonnengläser) können von einem Fachmann gegen Gläser mit Sehstärke ausgetauscht werden. Die Brille wird mit einem praktischen Lade-Etui geliefert, mit der die Brille bis zu vier Mal aufgeladen werden, bevor das Etui selbst wieder aufgeladen werden muss.



Fauna



Die Fauna Audio GmbH wurde 2019 als Tochter der USound GmbH gegründet mit dem Ziel, die Welt der Audio-Wearables zu revolutionieren und mittels MEMS-Audio-Technologie natürliche, immersive Klangerlebnisse zu bieten. Die Brille ist seit Ende 2020 online und im Elektronik- und Optik-Fachhandel erhältlich und wird derzeit europaweit vertrieben. Noch im ersten Quartal 2021 soll das Produkt auch in den USA verfügbar sein. Weitere Infos unter www.wearfauna.com. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – First choice for advanced applications



AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2019/20 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG