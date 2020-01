AT&S nun in der Top-Liga der Zulieferer für die Luft- und Raumfahrt Mit der NADCAP-Akkreditierung wurde das österreichische High-Tech-Unternehmen als Lieferant höchster Qualitätsstandards im Aerospace-Bereich ausgezeichnet. Akkreditierung öffnet nun neue Türen in der Luft- und Raumfahrt. Leoben, 21. Jänner 2020 – Von der kleinsten Nietverbindung bis zum Triebwerk: Materialien und Produkte, die im Flugzeugbau und in der Raumfahrt eingesetzt werden, müssen höchste Qualitätsstandards erfüllen, um die Sicherheit und Fehlerfreiheit zu garantieren. Das gilt natürlich auch für elektronische Bauteile wie Leiterplatten- und Verbindungslösungen, die bei Flugzeugen eine wesentliche Rolle spielen. „Wir liefern bereits seit 15 Jahren Lösungen für verschiedene Einsatzgebiete in der Luftfahrt, seit 2015 auch für sicherheitsrelevante Anwendungen“, erklärt Florian Titjung, Qualitätsmanager bei AT&S. „Das beginnt bei Steuerungen wie etwa dem Anschnallzeichen in der Passagierkabine und endet bei hochkomplexen Applikationen im Cockpit.“ Konkret bilden AT&S-Verbindungslösungen, die auch in der Triebwerks-Steuerung zum Einsatz kommen, das Herzstück der von den Piloten kontrollierten Flugzeugsteuerung (Primary Flight Control Unit). Viele renommierte Flugzeug-Hersteller setzen in diesem Bereich auf AT&S. „Wir genießen das Vertrauen der Branche, weil man weiß, dass wir Qualität liefern und die hat höchste Priorität.“



Die Flugzeug-Hersteller arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die diese höchsten Qualitätsstandards erfüllen, und dafür wurde die so genannte NADCAP-Akkreditierung (National Aerospace and Defence Contractor Accreditation Program) entwickelt. Das Akkreditierungs-Programm wird vom unabhängigen Performance Review Institute (PRI) durchgeführt. Grundsätzlich gilt es auch für den militärischen Bereich, für den AT&S allerdings nicht tätig ist. Mit dieser Zertifizierung verfolgt die globale Luft- und Raumfahrtbranche das Ziel, einheitliche Standards für die Qualitätssicherung von Produktions- und Prüfverfahren bei allen relevanten Flugzeugbauteilen zu gewährleisten.



Kürzlich konnte AT&S dieses international anerkannte Zertifizierungsverfahren erfolgreich abschließen. Nach mehr als zwölf Monaten intensiver Vorbereitung und vier Audit-Tagen haben die Prüfer AT&S nach den NADCAP-Standards akkreditiert. „Von den externen Auditoren wurde dabei besonders der Fokus von AT&S auf die Prozesskontrolle, die umfangreiche Automatisierung in der Produktion, das Engagement des Unternehmens, Kundenanforderungen zu erfüllen und das Bestreben auf kontinuierliche Verbesserung hervorgehoben“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer. „Das eröffnet uns nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch in Richtung Weltraumtechnologie neue Türen.“



Nur die besten Unternehmen der globalen Luft- und Raumfahrtzulieferkette sind NADCAP akkreditiert, bestätigt Joe Pinto, Executive Vice President und COO des Performance Review Institute. „Eine NADCAP-Akkreditierung zu erreichen, ist nicht einfach. Mit der NADCAP-Akkreditierung macht die Luft- und Raumfahrtindustrie diejenigen ausfindig, die sich bei der Herstellung von Qualitätsprodukten durch außergewöhnliche Prozesse auszeichnen.“ AT&S habe hart daran gearbeitet, diesen Status zu erlangen. Darauf könne das Unternehmen sehr stolz sein. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – First choice for advanced applications



AT&S ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für seine Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial undMedical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigte im Geschäftsjahr 2017/18 rund 10.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net



