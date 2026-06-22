Accurate Technologies (ATI) auf der Automotive Testing Expo (23.-25 Juni 2026 in Stuttgart) in Halle 1, Stand 1835 VISION Data Analyzer 4.1 von Accurate Technologies: Leistungsstarke MDF4-Analyseplattform für die Automotive- und Industrie-Entwicklung Die neueste Version des VISION Data Analyzer (VDA) umfasst einen komplett flexiblen Multi-Fenster-Arbeitsbereich, eine Anzeige für native CAN- und LIN-Bus-Trace-Daten, ein Dashboard mit Live-Ansichten und eine Option für die kommende Kollaborationsplattform VISION Enterprise München und Novi, Michigan, USA  22. Juni 2026  Accurate Technologies Inc. (ATI), ein führender Hersteller von Software und Hardware für die Kalibrierung, Datenerfassung und Datenanalyse im Automotive- und Industriebereich, stellt die neueste Version 4.1 seines VISION Data Analyzer (VDA) vor und damit ein umfangreiches Update für die erfolgreiche Analyseplattform MDF4. Die jüngste VDA-Release umfasst achtzehn neue Funktionen und bietet Entwicklerteams eine einzigartige Umgebung für die Anzeige, Analyse und gemeinsame Bearbeitung aufgezeichneter Messdaten.



VDA 4.1 ist entstanden, weil wir immer ein offenes Ohr für die Anforderungen unserer Kunden haben, sagt Mike Weglarz, Executive Director für Softwareprodukte bei ATI. Deren Entwickler verlangten nach mehr Flexibilität bei der Anzeige und beim Vergleich von Daten auf mehreren Monitoren, einem direkten Zugriff auf native CAN- und LIN-Bus-Trace-Daten ohne Toolwechsel sowie intelligenteren Möglichkeiten, um mit verteilten Teams an großen MDF4-Datensätzen zu arbeiten. VDA 4.1 berücksichtigt neben all diesen Anforderungen aber noch mehr.



Entwickelt für Testteams von Automotive- und Industrieanwendungen



VDA 4.1 wurde für Ingenieure in den Bereichen Test und Kalibrierung sowie für Datenanalysten und Validierungsteams bei OEMs, Tier-1-Zulieferern und Ingenieurdienstleistern konzipiert. Die Software kommt in zahlreichen Branchen zum Einsatz, unter anderem bei der Entwicklung von Antriebssträngen, Fahrwerken, Elektro- und Hybridfahrzeugen (EV/HEV) sowie Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Außerdem wird sie bei Anwendungen im Bereich von Schwerlast-Lkw und Bussen sowie in der Landwirtschaft, Schifffahrt, Luft- und Raumfahrt und bei geländegängigen Maschinen eingesetzt  also überall dort, wo Testdaten im ASAM-MDF4-Format verwendet werden.



Die wichtigsten neuen Funktionen in VDA 4.1



Verschiedene Arbeitsbereiche (floating/docking): Seiten und Registerkarten lassen sich nun beliebig als eigenständige Fenster herauslösen und auf mehreren Monitoren neu positionieren. Panel-Seiten ermöglichen gleichzeitige, nebeneinander liegende Ansichten von Diagrammen, Datentabellen, GPS-Karten und CAN/LIN-Bus-Trace-Daten. Ein sogenannter Chain Cursor verknüpft die Navigation in Echtzeit über alle offenen Fenster hinweg. Dies verbessert die Workflows beim Arbeiten an mehreren Bildschirmen und beschleunigt die Analyse der MDF4-Dateien.



CAN/LIN-Trace-Seite: VDA 4.1 bietet erstmals die native Anzeige der Meldungen vom CAN- und LIN-Bus, die als MDF4-Dateien aufgezeichnet wurden, inklusive einer Meldungsfilterung, eines Zeitschiebereglers und einer Cursor-Synchronisation mit den Trace-Seiten. Die Ingenieure können nun direkt in der VDA 4.1-Anwendung den Rohdatenverkehr im Bus in Korrelation mit den gemessenen Signalen untersuchen, was ein separates CAN-Analyse-Tool überflüssig macht.



Dashboard-Seite und Live-Anzeigen: Ein neuer Seitentyp erlaubt kreisförmige und lineare Anzeigen, Datenlisten und Textfelder, die nach Konfiguration gesperrt und mit den Cursors der Trace-Seite verknüpft werden können. Das Dashboard von VDA 4.1 bietet einen schnellen Überblick über verschiedene Daten und eine professionelle, präsentationsreife Datenansicht, die speziell für die Auswertung von Tests und die Überprüfung in Live-Meetings entwickelt wurde.



Integration von VISION Enterprise (optional): VDA 4.1 fügt sich nahtlos in die zukünftig optional verfügbare Kollaborationsplattform VISION Enterprise (VE) 1.0 ein. Diese stellt eine zentrale MDF4-Datenspeicherung, eine leistungsstarke Metadatensuche anhand von 21 Kriterien, Benachrichtigungen zu Ordnern, die Bearbeitung von Tags und Eigenschaften sowie eine Fortschrittsanzeige beim Upload und Download bereit. VISION Enterprise ist als separat lizenzierbares Add-on voraussichtlich noch im 2. Quartal 2026 erhältlich.



Leistung und Zuverlässigkeit: Mehr als 30 gezielt umgesetzte Fehlerbehebungen verbessern die Stabilität bei berechneten Kanälen, die Verarbeitung von MDF-Dateien, den GPS-Visualisierer mit KML-Export, die erneute Anwendung von Layouts und den ASCII-Export. Das alles macht VDA 4.1 zur bis dato zuverlässigsten Version der Software.



Verfügbarkeit und Lizenzmodell von VDA 4.1



VISION Data Analyzer 4.1 ist ab sofort als Softwarelizenz im Abonnement für 64-Bit-Versionen von Windows 10 und Windows 11 verfügbar. Volumenlizenzen für den unternehmensweiten Einsatz sind auf Anfrage erhältlich. Das in Kürze verfügbare VISION Enterprise-Kollaborationsmodul erfordert eine separate VE-Serverlizenz.



Für Entwicklungsteams, die bereits die Datenerfassungshardware von ATI VISION verwenden, ist VDA 4.1 der nächste naheliegende Schritt, sagt Peter Knivett, Executive Vice President (Commercial) bei ATI. Für Teams, die einen anderen MDF4-kompatiblen Datenlogger verwenden, bietet VDA 4.1 eine professionelle Analyseumgebung zu einem Preis, der im Vergleich mit deutlich komplexeren Toolchains absolut wettbewerbsfähig ist. Die Kombination aus flexiblem Arbeitsbereich, der Anzeige von CAN- und LIN-Traces und dem demnächst verfügbaren VISION Enterprise für eine optimale Zusammenarbeit macht die neueste Release zu einer überzeugenden Wahl für Entwicklerteams von Steuerungssystemen.



Weitere Informationen zu VISION Data Analyzer 4.1 unter https://www.accuratetechnologies.com/vda. Über Accurate Technologies



Accurate Technologies Inc. (ATI) ist ein führender unabhängiger Anbieter von Software- und Hardwarelösungen für die Kalibrierung, Datenerfassung und Datenanalyse im Automotive- und Industriebereich. Mit innovativen, intelligenten und nutzerfreundlichen Software- und Hardwaretools unterstützt ATI weltweit OEMs, Tier-1-Zulieferer und Ingenieurdienstleister dabei, ihre Entwicklung zu beschleunigen. ATI hat seinen Hauptsitz in Novi, Michigan/USA, und unterhält weltweite Niederlassungen in Europa und Asien.



Mehr Informationen zu Accurate Technologies unter www.accuratetechnologies.com Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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