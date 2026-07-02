APEM und Alps Alpine Europe intensivieren ihre Zusammenarbeit, um industrielle HMI-Lösungen der nächsten Generation anzubieten Die Partnerschaft bündelt komplementäres Fachwissen, um europaweit OEMs aus dem industriellen Bereich mit fortschrittlichen, vollständig integrierten Mensch-Maschine-Schnittstellensystemen (HMI) zu unterstützen München, 02. Juli 2026  APEM SAS, ein Unternehmen der IDEC-Gruppe, und die Alps Alpine Europe GmbH haben eine strategische Partnerschaft in Europa bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Vereinbarung bündeln die beiden Unternehmen ihr sich ergänzendes Know-how, um Herstellern, die mit steigenden Anforderungen an Konnektivität, Automatisierung, Elektrifizierung und verbesserte Bedienerergonomie konfrontiert sind, fortschrittliche industrielle HMI-Lösungen anbieten zu können.



Die Zusammenarbeit wird sich zunächst auf den Bereich des Materialtransports konzentrieren, der zu den am schnellsten wachsenden Segmenten der Industrieausrüstung zählt. Wachstumsmotoren sind der Boom im E-Commerce, die Lagerautomatisierung und die Last-Mile-Logistik. Im nächsten Schritt wird die Kooperation auf Off-Highway-Fahrzeuge, Industriemaschinen und alle Segmente ausgeweitet, in denen die Konvergenz von Ergonomie, Konnektivität und Langlebigkeit zu einem Wettbewerbsvorteil wird.

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Bündelung komplementärer Kompetenzen

Die beiden Unternehmen verbindet bereits eine enge Beziehung durch ein bestehendes Joint Venture in Japan. Als Teil der IDEC-Gruppe bringt APEM fundiertes Fachwissen im Bereich robuster industrieller HMIs, Kenntnisse über Kundenanwendungen sowie starke Beziehungen in anspruchsvollen Industriemärkten mit.

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Alps Alpine Europe bringt technische Kompetenzen auf dem Gebiet der Automobiltechnik, fundiertes Fachwissen in den Bereichen moderne Elektronik-Hardware und -Software, Kapazitäten zur automatisierten Fertigung und Ressourcen für die Serienfertigung großer Stückzahlen ein. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ihre Kunden dabei unterstützen, die Entwicklung hochintegrierter HMI-Systeme zu beschleunigen und dabei die für industrielle Umgebungen erforderliche Robustheit, Zuverlässigkeit und Qualität zu gewährleisten.

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Konkrete Vorteile für Industriekunden

Bei der Zusammenarbeit stehen die Kundenergebnisse im Mittelpunkt. Sie bietet folgende Vorteile:

 Vollständig integrierte HMI-Systeme wie Armlehnen, Cockpits, Armaturenbretter, Steuerknüppel und modulare Bedienfelder. Diese sind als einheitliche Lösungen konzipiert und bestehen nicht aus zusammengestellten Teilentwicklungen.

 Technische Präzision in Automobilqualität, die auf industrielle Robustheitsanforderungen angewendet wird. So wird sichergestellt, dass die Produkte auch den härtesten Betriebsbedingungen standhalten.

 Höhere funktionale Integration: Sensorik, Konnektivität und digitale Dienste, die direkt in die HMI-Hardware eingebettet sind.

 Schnellere Markteinführung bei komplexen Projekten. Diese wird durch die Produktionsstandorte von Alps Alpine in Europa unterstützt, was wiederum kurze, widerstandsfähige europäische Lieferketten ermöglicht.

 Ein einziger Ansprech- und Kooperationspartner. Dadurch wird die Komplexität für Kunden beim Management mehrerer Lieferanten reduziert.



Industriekunden suchen zunehmend nach HMI-Lösungen, die Zuverlässigkeit, fortschrittliche Funktionalität und Skalierbarkeit vereinen.

 Marc Enjalbert, CEO, APEM SAS



Durch die enge Zusammenarbeit können APEM und Alps Alpine Europe ihre sich ergänzenden Stärken bündeln, um Kunden noch effektiver dabei zu unterstützen, ihre Visionen für Zukunftskonzepte mit einem deutlich höheren Maß an funktionaler Integration zu verwirklichen  ohne Abstriche bei Robustheit und Qualität.

 Sascha Kunzmann, CEO, Alps Alpine Europe GmbH



Ein eigens dafür gebildetes Team

Zur Förderung der Zusammenarbeit haben APEM und Alps Alpine Europe ein gemeinsames Team gebildet, das sich aus Mitarbeitern beider Unternehmen zusammensetzt. Die Aufgabe des Teams besteht darin, mit Kunden in Kontakt zu treten, neue Projektmöglichkeiten zu identifizieren und die Entwicklung zukünftiger integrierter HMI-Plattformen im Vorfeld der Markteinführung zu unterstützen.



Die Anwendungskompetenz und Kundennähe von APEM in Kombination mit den umfangreichen Industrialisierungskapazitäten von Alps Alpine Europe zielt darauf ab, OEMs aus dem industriellen Bereich ein stärkeres und umfassenderes HMI-Angebot zu bieten, das auf die Herausforderungen der Mobilität und Automatisierung der Zukunft zugeschnitten ist.



Über APEM SAS

APEM wurde 1952 in Frankreich gegründet und ist ein weltweit anerkannter Hersteller von industrietauglichen Mensch-Maschine-Schnittstellenlösungen. Das Unternehmen bietet eines der branchenweit umfangreichsten Portfolios an Schaltern, Joysticks, Tastaturen, Anzeigen und maßgeschneiderten Schnittstellenlösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Als Teil der IDEC-Gruppe mit Hauptsitz in Osaka unterstützt APEM Kunden weltweit mit robusten, zuverlässigen und anwendungsorientierten HMI-Technologien für die Bereiche Industrie, Materialtransport, Medizin, Verteidigung und Off-Highway.

www.apem.com



Über Alps Alpine Europe GmbH

Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien.



Die Alps Alpine Europe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. und betreut seit mehr als 40 Jahren europäische Kunden. Das Unternehmen mit Sitz in München verfügt zudem über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn, um vor allem europäische Kunden mit kurzen Lieferketten direkt vor Ort zu beliefern.

www.alpsalpine.com



Pressekontakt

APEM: Frau Sylvie Bouquerel, Head of Communications

sylvie.bouquerel@apem.com



ALPS ALPINE Europe GmbH: Ryoma Komuro, Director of Corporate Planning

ryoma.komuro@company.com

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