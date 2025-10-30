COMPAMED 2025 und SPS 2025  Alps Alpine präsentiert Innovationen in den Bereichen Sensorik, Konnektivität und Mechatronik München, 30. Oktober 2025  Alps Alpine, ein führender Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemlösungen mit umfassender Expertise in den Bereichen Sensorik, Konnektivität und Mechatronik, freut sich, seine Teilnahme an zwei bedeutenden internationalen Messen bekannt zu geben: der COMPAMED 2025, die vom 17. bis 20. November in Düsseldorf stattfindet, und der SPS  Smart Production Solutions 2025 vom 25. bis 27. November in Nürnberg.



Auf der COMPAMED 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Hightech-Lösungen in der Medizintechnik, präsentiert Alps Alpine seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Mikrotechnologie, Komponenten für medizinische Geräte und digitale Gesundheitslösungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen des Gesundheitswesens zugeschnitten sind. Besucher finden das Unternehmen in Halle 8b, Stand N34, wo das Alps-Alpine-Team für Live-Demonstrationen und fachkundige Beratung zur Verfügung steht.



In der folgenden Woche wird Alps Alpine auf der SPS 2025, einer der führenden Messen Europas für intelligente und digitale Automatisierung, seine innovativen Lösungen in den Bereichen industrielle Automatisierung, IoT-Integration und intelligente Fertigung vorstellen. Auf seinem Stand in Halle 6, Stand 266, zeigt Alps Alpine, wie seine Technologien Effizienz, Konnektivität und Innovation in Produktionsumgebungen vorantreiben.



Durch die Teilnahme an der COMPAMED und der SPS können wir die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Lösungen in zwei wichtigen Branchen  Gesundheitswesen und industrielle Automatisierung  demonstrieren, sagte Jörg Kortekamp, Vertriebsleiter bei Alps Alpine. Wir freuen uns darauf, mit Partnern, Kunden und Innovatoren zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten und Kooperationen zu erkunden.



Für weitere Informationen oder um einen Termin während der Messen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Luca Marchetti unter luca.marchetti@alpsalpine.com.



Alps Alpine Co. Ltd. wurde 1948 in Japan gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von elektromechanischen Komponenten und Infotainment-Produkten für Fahrzeuge. Mit Hauptsitz in Tokio unterhält Alps Alpine ca. 100 Konzerngesellschaften in Amerika, Europa und Asien. Mit höchster Fachkompetenz und Zuverlässigkeit entwickelt, produziert und vermarktet Alps Alpine weltweit elektromechanische Komponenten sowie Infotainment- und Mobilitäts-Lifestyle-Produkte der nächsten Generation für Audio-, Display-, Kommunikations- und Fahrassistenzsysteme.



Als Tochtergesellschaft der Alps Alpine Co. Ltd. ist die Alps Alpine Europe GmbH seit mehr als 40 Jahren für europäische Kunden tätig und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Euro pro Jahr. Durch die Kombination der weithin anerkannten Kompetenz in den Bereichen Mensch-Maschine-Schnittstelle, Konnektivität und Sensoring™-Technologien mit den Fähigkeiten zur Software- und Systemintegration sind wir in der Lage, unseren Kunden einzigartige Lösungen zu bieten. Auf diese Weise tragen wir zur Entwicklung hochentwickelter Produkte bei, die den Anforderungen der Automobil-, Konsumgüter-, Industriegeräte- und IoT-Märkte gerecht werden. Unsere Europazentrale mit Sitz in München vereint ein Team von Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Marketing, Engineering und F&E. Zusätzlich haben wir Vertriebsbüros in vielen anderen großen Städten wie Düsseldorf, Stuttgart, Wolfsburg, Göteborg, Milton Keynes, Miami und Paris. Die Alps Alpine Europe GmbH beschäftigt rund 570 Mitarbeiter, die ihre eigenen Stärken aktiv einbringen und so eine enge Zusammenarbeit auf täglicher Basis ermöglichen. Alps Alpine verfügt auch über Produktionsstandorte in Irland, der Tschechischen Republik und Ungarn. Von dort aus werden vor allem unsere europäischen Kunden beliefert.

